¿Viajas solo? Estos son los hoteles perfectos para tus vacaciones

1. Hard Rock Hotel, Ibiza, España

¿Viajas solo, pero tienes ganas de fiesta? Tu destino bien puede ser Ibiza y tu alojamiento el Hard Rock Hotel. Bienvenido al hotel más lujoso, sexy e irreverente de Ibiza, esta es la carta de presentación de un hotel de cinco estrellas que promete hacerte sentir como una auténtica rockstar. Lo mismo puedes darte un baño en el 'jacuzzi' de tu habitación con vistas al mar (porque tienen habitaciones donde una de las paredes del baño cuenta con una pared de cristal con vistas a la playa de Bossa), que pedir que te suban una guitarra eléctrica a tu habitación para tocarte unos temas.

2. Hotel Dos Ceibas, Tulum, México

Si lo que buscas es sol y playa, pero en modo relax y no fiestero, apunta: Hotel Dos Ceibas Eco Retreat, sin duda alguna, uno de los alojamientos con más alma del caribe mexicano. Este precioso complejo de cabañitas bañado por las cristalinas aguas de Tulum es un oasis de paz y tranquilidad, un sitio perfecto para bajarse del mundo, encontrarse a uno mismo y llevar una vida sana. Sus bonitas casitas ecológicamente sostenibles tienen vistas a la jungla, al jardín o al mar, y casi siempre una hamaca en la puerta, según recoge skyscanner.

3. Barceló Bávaro Beach - Adults Only, Punta Cana, República Dominicana

Llamamos only adults hotels a los hoteles solo para adultos, esos hoteles en los que los niños no están permitidos. A los hoteles libres de chiquillos gritando, haciendo bombas en la piscina o lloriqueando porque no se salen con la suya.