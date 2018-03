Con estas claves encontrarás tu hotel ideal

1. Decide qué tipo de viaje estás buscando

Hoy en día, la oferta hotelera es tan amplia que cabe casi cualquier plan.

Según cuál sea la idea de tu viaje, puedes elegir alojarte en un lugar distinto de un mismo destino.

2. Calcula tu presupuesto

Obviamente, a todos nos gustaría alojarnos en el Waldorf Astoria de Nueva York o en el Burj Al Arab, que deslumbra con sus 7 estrellas los cielos de Dubái. Sin embargo, eso está tan solo al alcance de unos pocos, según recoge skyscanner.

A la hora de preparar un viaje, hay que ser realista y saber con qué presupuesto contamos y qué parte podemos dedicar al apartado del alojamiento.

Una vez tengas definido lo que puedes - o quieres - gastar, podrás utilizar nuestro filtro de precios por noche. Al hacerlo, eliminarás de la búsqueda aquellos hoteles y alojamientos que quedan fuera de tu presupuesto, y también aquellos que, por ser demasiado baratos, no te inspiran mucha confianza.



3. Decide qué tipo de alojamiento prefieres

Atrás quedaron los tiempos en los que, cuando viajabas, la única opción era alojarse en hoteles.

Hoy en día, puedes elegir entre apartamentos, hoteles, casas rurales, albergues, B & B, hostales o apartahoteles.

Cada tipo de alojamiento ofrece unas prestaciones diferentes y esa es la razón por la que en Skyscanner te ofrecemos la posibilidad de filtrar por esta categoría.

4. Valora las instalaciones del hotel

Y una vez tienes claro el tipo de alojamiento en el que quieres descansar cada noche de tu viaje, ahora tienes que comparar las prestaciones que ofrecen las instalaciones y comodidades de cada uno de los alojamientos disponibles.

Si estás buscando relajarte, probablemente preferirás que tenga piscina climatizada o 'spa'. Si viajas con niños, una sala de juegos o actividades organizadas por el hotel para los más pequeños serán un plus. Si eres un cicloturista, buscarás un hotel en el que puedas dejar tu bicicleta tranquilamente o dispongan de herramientas e información sobre rutas.

5. Decide el régimen de comidas

La gastronomía es otro aspecto importante de cualquier viaje. Con la moda foodie en total auge, los hoteles que ofrecen el servicio de restaurante cada vez ponen más esmero en los platos elaborados en sus cocinas. Ya no es raro ver a 'chefs' de gran prestigio internacional colaborando en ellos.

Sin embargo, hay viajeros que, aunque tengan en su hotel el mejor restaurante de la zona, no quieren pasar todo el día en el mismo lugar y prefieren salir a comer o cenar fuera. Otros preferirán no tener que desplazarse cuando les entre hambre y agradecerán tener una sabrosa cocina a tiro de ascensor. O, simplemente, puede ser que tu alojamiento esté totalmente aislado y no tengas más opción que comer en el restaurante del hotel.