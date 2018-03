¿Sabes dónde puedes disfrutar de las mejores tapas de España?

Barcelona

Tickets, bajo el sello de los hermanos Adriá, sigue llenando a diario tras sus cuatro años de andadura. Como si de un circo se tratara, con atracciones en forma de parrilla o zona dulce, y camareros ataviados con vistosos atuendos, la tapa cambia de concepto y se torna espectáculo en forma de mollete de papada, tartar de tomate con láminas de pan, mini airbags rellenos de queso manchego o ravioli líquido de Payoyo. Otra opción se encuentra en el inimitable Mercado de la Boquería y la barra de Pinotxo, con tanto encanto como la pajarita de su encargado, y donde saborear una copa de cava bajo el sol barcelonés, así como un platillo de garbanzos con chipirones o butifarra puede ser lo más parecido a tocar el cielo con las manos. En ambos locales te garantizamos que probarás algunas de las mejores tapas de España. ¡Prometido!

Castilla y León

Tapas 2.0 e iPan iVino, en Salamanca, se han convertido en dos referentes en una ciudad un poco cansada de los recurrentes pinchos morunos, panceta y lomo a la plancha. Situados en la misma manzana, a escasos metros de la Plaza Mayor, ofrecen en forma de pequeño bocado el mejor producto de temporada tratado con cariño, profesionalidad y buen hacer. Por su parte, Los Zagales, en Valladolid, es uno de los locales más laureados del panorama nacional por sus creaciones en miniatura, como ‘Obama en la Casa Blanca', ‘Tierra, mar, aire' o ‘Tigretostón'. Poco que añadir de León donde, probablemente, se sirven las tapas más generosas de toda España. Más allá del Barrio Húmedo, las patatas y los mejillones de La Ribera resultan imprescindibles, según recoge skyscanner.

Granada

El Bar FM y su barra de tapas-raciones debería ser visita tan obligada como La Alhambra. Ubicado en una barriada algo apartada del centro, y en un local donde no hay mesas ni sillas, no necesitarás sentarte para disfrutar del mítico pulpo seco a la plancha con berza, tortillitas de camarones, ensaladilla, ortiguillas, salmonetes, chopitos, boquerones en vinagre, tomate raf... y un marisco de calidad superior que llega cada mañana procedente de Motril. La Tana, Bodegas Castañeda y Los Diamantes son otros de los muchos clásicos para disfrutar de una de las capitales que abanderan el aperitivo.

Logroño

Las calles del Laurel y de San Juan, en Logroño, tienen vida propia y decenas de bares con una especialidad diferente que va desde los champiñones a la tortilla de patatas. Si se busca una oferta más innovadora hay que pasarse por Tondeluna, el gastrobar que el ‘estrellado' Francis Paniego regenta junto a su mujer, y rendirse a sus sublimes panecillos al vapor con hamburguesa de solomillo, jengibre y ajos tiernos salteados, receta homenaje a David Chang, del Momofuku neoyorquino.

Madrid

Como no podía ser de otra manera, en Madrid se sirven algunas de las mejores tapas de España. Si hay una buena costumbre que no ha perdido la capital española es la de servir un ‘entremés de cortesía' con cada consumición. Unos son más generosos que otros, pero resultaría extraño beber una caña o vino ‘a palo seco'. Por supuesto, existen bares donde el pincho se paga aparte, pero, sin duda, merece la pena para no dejar de probar tortilla de patatas en La Ardosa, croquetas de bacalao en Casa Labra, bravas en Docamar, gambas al ajillo en La Casa del Abuelo o salmorejo en Bodegas Rosell.