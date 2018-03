¿Sabes cómo debes hacer la maleta para un viaje de larga duración?

1. Ropa

La ropa ocupará gran parte de tu mochila y elegirla bien puede hacer que tu viaje sea distinto. Eso sí, si no te leíste esta guía antes de salir y tu elección de ropa ha sido un desastre, no te preocupes, siempre puedes donar la que no quieras o no necesites y comprar nuevas prendas en-route. Recuerda que cuanto más ligero viajes, mejor.

1.1. Camisetas

No necesitas un gran número de camisetas (¡no seas vago y lava!). Las camisetas ideales para un viaje a zona calurosa son las de manga corta, hechas de un tejido ligero y que se seque rápido. El número aconsejable está entre 4 y 7, según recoge skyscanner.

En cuanto a los colores, los oscuros son mucho más sufridos, pero se cree que los colores claros atraen menos a los incómodos mosquitos, tus "amigos" inseparables en zonas tropicales.

1.2. Polos o prendas de abrigo

Siempre viene bien tener alguna prenda de abrigo. Aunque viajes a zonas tropicales, en autobuses y aviones el aire acondicionado puede hacer que tus dientes lleguen a castañear. Si es en un trayecto largo, lo puedes llegar a pasar muy mal.

Si en tu viaje vas a visitar zonas algo más templadas con días ocasionales de frío, lo mejor es que lleves algún cortavientos ligero, que ocupe y pese lo justo, pero proteja adecuadamente del frío. Si además tiene funciones de chubasquero, mejor que mejor.

Un chubasquero es otra prenda fundamental y los polos, o alguna camisa o camiseta algo más arreglada, pueden salvarte algún día en el que tengas alguna cena, evento o salida especial.

1.3. Pantalones y faldas

Lo que te vamos a decir a continuación te va a chirriar un poco: deja los pantalones vaqueros en casa. Este sacrilegio contra los pantalones de moda de las últimas décadas lo agradecerás durante el viaje. Los vaqueros dan calor y pesan en la mochila. Un auténtico incordio.

En zonas calurosas, lo ideal es llevar un par de pantalones cortos y ligeros (mejor si sirven también como bañadores), y otro par de pantalones largos (uno más abrigado si vas a visitar también zonas frías). Los típicos multi-bolsillos que se secan rápido son los más indicados. Los convertibles - largos que se pueden hacer cortos separándolos por la cremallera - son una opción dos en uno, pero depende mucho de gustos.

Una compra habitual en route, son los típicos pantalones largos, de tela fina y algo abombados, que venden en el sudeste asiático.

Las chicas pueden aplicarse las mismas reglas, pero añadiendo faldas cortas y largas - en determinados países musulmanes, africanos y asiáticos a veces es mejor ir más cubierta - y bikinis en lugar de bermudas/bañadores.

1.4. Gorras y sombreros

Para protegerte del sol, será fundamental llevar alguna gorra o sombrero. Si no eres de los que pierden las cosas, con llevar una sobra.

1.5. Calzado

Aquí también hay que ser inteligente y no llevar más de lo que vamos a necesitar. Mucha gente opta por llevar pesadas botas de trekking, la mayoría de las cuales solo son necesarias si se van a realizar técnicas rutas de alta montaña. Si ese no es el caso, limítate a llevarte dos pares: unas zapatillas de trekking decentes y algo que sirva para ir a la playa con comodidad.

En el segundo grupo entran las chanclas de toda la vida, las que se atan con tiras de velcro y tienen mejor suela o las que son algo más cerradas (como las antiguas cangrejeras, pero técnicas y de calidad) y tienen suela de calzado de trekking.

Haznos caso: todo lo demás sobra. Si en algún momento del viaje tienes que vestir algo mejor, simplemente elige unas zapatillas de trekking que no sean demasiado llamativas.

2. Salud

Este apartado sí es completamente indispensable.

2.1. Botiquín médico

Llevar un botiquín médico con lo esencial puede salvarte el viaje en cualquier momento. Algunas de las cosas que no pueden faltar en él son: antidiarreicos, vitaminas, tiritas, Betadine o Mercromina, aspirinas, paracetamol, ibuprofeno, probióticos (para la reposición de la flora intestinal tras sufrir diarrea), sobres de suero para evitar la deshidratación, pastillas purificadoras de agua (o de yodo), tijeras pequeñas y, si viajas a zonas con alerta por malaria, un kit potente de Malarone por si la contraes (en países como Mozambique se toman una dosis alta durante cuatro días para controlar sus efectos).