¿Sabes cómo solucionar los problemas más comunes cuando viajas?

1. Te han robado la cartera

Solución: Ponte en contacto con la policía local inmediatamente y asegúrate de que tienes una copia del informe con todas tus declaraciones. Informa cuanto antes a tu banco si te han robado las tarjetas de crédito, así las podrán cancelar y enviarte una de repuesto o avanzarte dinero de emergencia (esto depende de cada entidad bancaria).

2. Te comen los mosquitos

Solución: No te rasques, porque será peor. Cuando más intentes aliviarte más te picará y la zona se inflamará más. Si no tienes ya un kit de primeros auxilios ve a una farmacia y consigue algunos remedios. El aceite del árbol del té, loción de calamina, bálsamo de tigre, cremas anti-picores tópicas, hielo y las pastillas antihistamínicas pueden reducir la inflamación, según recoge skyscanner.

3. El jet lag te arruina las vacaciones

Solución: Nada más subir al avión pon tu reloj a la hora de tu destino y evita tomar alcohol, cafeína, comida grasa y pesada y sal. Si llegas durante el día, mantente despierto y no te eches la siesta. Haz todo lo que puedas para evitar dormirte: ir a pasear o darte una ducha fría. Salir a la calle también te ayudará a ajustar el reloj interno, y hacer ejercicio es bueno porque libera endorfinas.

4. Has perdido el vuelo

Solución: En primer lugar, que no cunda el pánico. Si has perdido el vuelo por tu culpa dependerá de la aerolínea si te cobran por cambiar el vuelo o no, pero lo más normal es que tengas que pagar. Pase lo que pase, sé muy educado y pide disculpas. Prepárate para ser paciente y esperar hasta que haya un vuelo disponible. Estar afiliado a la compañía aérea como viajero frecuente puede ser útil.