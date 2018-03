Consejos increíbles para planificar un gran viaje

1. Sueña con ello

Los viajes de larga duración se gestan en tu imaginación. En su estado embrionario, suelen ser parte de un sueño de libertad y aventura, generalmente alimentado por una niñez de ávida lectura, juegos al aire libre y películas de aventuras.

Una vez hayas decidido que vas a realizar un viaje de larga duración, debes mantener ese sueño vivo cada día e ilusionarte con todos los preparativos.



2. Deja tu trabajo sin remordimientos o incertidumbre

Para emprender un viaje de larga duración, obviamente, necesitarás tener mucho tiempo libre. La principal atadura habitual que tendrás, será el trabajo. Esa es la primera cuerda que hay que cortar, según recoge skyscanner.

Cuanto más te guste, más seguro y mejor pagado esté tu trabajo, más te costará dejarlo, pero lo cierto es que, si has llegado a conseguirlo una vez, podrás hacerlo de nuevo a tu regreso. No mientas sobre tus razones para dejarlo y tampoco estés todo el viaje pensando en cómo te las arreglarás a la vuelta. Te amargará el viaje.

3. Compártelo con tus seres queridos

Un viaje de larga duración puede llegar a tener cierta similitud con un embarazo: no parece real hasta que no se lo has contado a tus seres queridos.

Cuando te plantas delante de tu pareja, mejor amigo, padres o hermanos, y les cuentas tu plan, puedes decir, por sus bocas abiertas, que ha comenzado tu viaje.



4. Vende, alquila o regala todo lo que puedas

Si te vas a marchar una larga temporada, lo mejor es que no dejes demasiadas cosas materiales atrás. Vende las cosas que no vayas a necesitar en cualquiera de las muchas webs que ahora existen para ello: Wallapop, Ebay, Milanuncios...

Valora también vender tu coche o casa, dependiendo del tiempo que planees viajar. Además de ahorrarte gastos, te ayudará a financiar parte del viaje.

Las cosas que no consigas vender y no te hagan mucha falta, las puedes donar a centros de caridad o regalar a amigos y familiares.

5. No pagues facturas mientras estás viajando

Normalmente, un viaje de larga duración implicará un gasto económico muy importante. No empeores las cosas haciendo frente a pagos de facturas del lugar que dejas.

Habla con tu compañía telefónica para dejar de pagar el móvil en tu país, date de baja de Netflix, Amazon Premium, alquila tu piso en Air Bnb...