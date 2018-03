Consejos para las mujeres viajeras

EMPIEZA CON UN DESTINO TURÍSTICO

Todas hemos crecido escuchando historias sobre las siete maravillas del mundo: las pirámides de Egipto o la Gran Muralla china están en la mente de todas. Lo mismo ocurre con las grandes civilizaciones del pasado, como los incas o los griegos. Estos lugares soñados desde la infancia pueden ser la mejor manera de iniciarse en el viaje. Por lo general son grandes destinos turísticos, la primera toma de contacto será mucho más sencilla en este tipo de lugares. Encontrarás numerosos alojamientos y el transporte local no supondrá un gran problema en tus desplazamientos. Los países más turísticos están acostumbrados a los viajeros, lo que te ayudará a una mejor adaptación.

APRENDE A COMUNICARTE CON LOS LOCALES

No hablar el idioma del país de destino no debería ser un motivo para descartarlo. Si no te sientes segura, hazte con un pequeño diccionario de frases o un libro de pictogramas. Existen pequeños libros llenos de todo tipo de símbolos realmente útiles para el viaje, desde dibujos de alimentos o medios de transporte hasta diversas situaciones médicas, según recoge skyscanner.



CALCULA EL PRESUPUESTO LOCAL

Cuando calcules cuánto va a costar tu viaje, ten en cuenta el presupuesto global: a veces un billete de avión a un país lejano resulta caro, pero una vez allí el coste de la vida es bajo y, por lo tanto, el gasto total puede ser menor que si vas a un país cercano donde el nivel de vida es más alto.

VISTE ROPA ESTAMPADA O DE COLORES OSCUROS

La ropa estampada disimula mejor la suciedad (¡aunque no el olor!). Los colores oscuros y terrosos (marrones, ocres, beige) también la esconden y además son fáciles de combinar y permiten pasar más desapercibida.

LLEVA MÁS DE UNA TARJETA

Es recomendable llevar dos tarjetas una de crédito y otra de débito, para aprovechar las ventajas de ambas. Mejor si son de diferentes redes por si dónde vas solo funciona una de ellas o, si una de las redes tiene algún problema, poder utilizar la otra.

ESCÁPATE UN FIN DE SEMANA SOLA

Para tu primer viaje sola, a veces lo mejor es empezar haciendo un viaje corto y cómodo. Puedes hacer una prueba piloto e irte, por ejemplo, un fin de semana largo a recorrer una ciudad o pueblo dentro de tu país; también puedes viajar por unos días a países vecinos donde domines el idioma y la cultura sea similar. Es una manera de familiarizarte con la experiencia de viajar sola y de tener la seguridad de que puedes volver rápido a tu casa si así lo deseas.

NO COMPARTAS INFORMACIÓN PERSONAL CON EXTRAÑOS

Siempre es bueno tener un anillo falso y una foto de tu marido (exista o no) para mostrarle a los hombres que se ponen muy preguntones. No des información personal a extraños: nadie tiene por qué saber que viajas sola, ni dónde te estás quedando, ni si cargas objetos de valor. Una de las mejores respuestas es decir que te estás alojando en lo de una amiga o familiar o que vivís ahí, como para darle a entender a esa persona que conoces muy bien el lugar y sois casi local.