Destinos ecológicos para los que piensan en verde

1. Thimbu, Bután

Si existe un país en el mundo que tenga claro como la importancia de un turismo sostenible, ese es sin duda el país de Bután. Por ello ya hace tiempo que solo admiten a unos 100.000 extranjeros durante el año, evitando un impacto grave en el medio ambiente y en su auténtico estilo de vida que se rige por el curioso índice de la Felicidad Nacional Bruta ¿Sabías que uno de sus objetivos es llegar a ser un país 100% orgánico? Para ello el Ministerio ha desarrollado programas de asesoramiento técnico a los agricultores. Además, un 60% del país se encuentra protegido bajo 10 parques naturales. Si deseas visitar la capital, la opción más espectacular es alojarte en uno de sus hoteles ecológicos más conocidos: el Taj Tashi, situado en pleno corazón de Thimbu.

2. Península de Osa, Costa Rica

Al tener que señalar un rincón en la tierra, más de un eco turista no vacilaría en señalar la Península de Osa, más conocida como la última frontera salvaje de Costa Rica. Este país es uno de los pioneros en sostenibilidad y para más garantía galardona a los hoteles ecológicos que hacen un buen uso de los recursos naturales con un Certificado para la Sostenibilidad Turística. Entre ellos destaca el Luna Lodge, un lujoso hotel enclavado en medio de una naturaleza desbordada donde los turistas pueden gozar de flora y fauna, además de numerosas sesiones de yoga. Una estancia perfecta para alternar con visitas a los parques naturales y al Puerto Jiménez o la Bahía de Drake, según recoge skyscanner.

3. Cascais, Portugal

Nuestro siguiente destino ecofriendly está situado en Portugal, concretamente en la región de Cascais. Esta ciudad que tiene su origen en un pueblecito de pescadores acoge increíbles parajes como la Boca do inferno llamada así por sus espectaculares formaciones rocosas que al chocar continuamente con el mar producen un estruendo escalofriante, o el parque natural de Sintra-Cascaes. En este último se haya el espectacular hotel The Oitavos situado en medio de la naturaleza y que ofrece todo tipo de comodidades a sus inquilinos, siempre que no sean recelosos a la hora de utilizar la tarjeta de crédito.

4. Krabi. Tailandia

Krabi es el aserto para el turismo sostenible. Esta joya verde del mar de Andamán, en Tailandia lo reúne todo: lujo, sostenibilidad y paisajes sobrecogedores que volverán locos tus cinco sentidos. Especialmente si te diriges al Hotel Rayavadee, situado en el límite del Parque Nacional Marino, que desde su apertura se rige por un estricto programa de sostenibilidad: jamás han cortado un solo árbol para erigir sus estancias, y entre sus principios se haya el de agua sostenible y eficiencia energética. Todo ello hace que la estadía sea un auténtico encuentro con la naturaleza. Por ejemplo: las veladas en el Grotto, el restaurante del hotel situado en una gruta abierta al mar donde degustarás los platos más ricos de la cocina asiática.

5. Huilo Huilo, Chile

Una de las iniciativas más premiadas por unir el turismo a la sostenibilidad es la reserva ecológica Huilo Huilo. Esta selva patagónica ofrece mil opciones para los que disfrutan con el deporte de aventura y en sus entrañas es posible practicar rafting, escalada, rutas en kayak y mucho más, favoreciendo la autosuficiencia de las comunidades locales. Uno de los alojamientos más conocidos se haya en la montaña Lodge, un volcán que esconde un hotel en su interior y une dos premisas del ecoturismo: ser alternativo y sostenible.