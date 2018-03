Estos son los mejores parques naturales de España

Parque Nacional del Teide, Canarias

El Parque Nacional del Teide es a la vez el más alto, visitado y probablemente polifacético de España. Fue escenario de películas como The Fast and The Furious, Hace un millón de años y Furia de Titanes; ha sido sala de espera para contactos extraterrestres que o nunca se produjeron o nadie ha podido probar; y resulta estar hermanado con el Parque Nacional Rapa Nui de la Isla de Pascua. Con semejante currículum vitae y siendo además Patrimonio de la Humanidad, no es de extrañar que más de tres millones de turistas se cuelguen de las faldas de su volcán cada año.

Parque Nacional de Picos de Europa, Asturias, Cantabria y Castilla y León

Asturias, León y Cantabria comparten desde 1918 el que fuera primer parque nacional de España. Casi 90 años después de su bautismo como zona protegida, este hábitat de osos pardos y urogallos sigue siendo uno de los puntos más visitados de la cordillera cantábrica, y el segundo parque nacional en visitas solo por debajo del Parque Nacional del Teide. Más de un 1.800.000 personas se animan a perseguir sus cumbres cada año a lo largo y ancho de sus 64.000 mil hectáreas, según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, según recoge skyscanner.

Parque Nacional de Monfragüe, Extremadura

Paraíso para los amantes de la ornitología, esa podría ser una buena definición del Parque Nacional de Monfragüe, el tesoro mejor guardado de la provincia de Cáceres. Hasta el Robe hizo mención en una de sus letras de sus majestuosos buitres negros. En estos momentos, casi 300 parejas de buitre negro conviven allí con unas 12 de águila imperial, 30 de cigüeña negra, y 35 de alimoche. ¿La rapaz más numerosa? El buitre leonado del que ya se cuentan más de 1000 ejemplares. Por si esto fuera poco, los cauces del Tajo y el Tiétar acunan infinidad de barbos, cachos y carpas, y en sus riveras corren culebras, lagartos, ranitas y tritones. En total, más de 200 especies vertebradas campan a sus anchas por este hermoso lugar de Extremadura.

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Madrid y Castilla y León

El cuarto parque nacional más grande de España se encuentra entre Madrid y Segovia. Once ecosistemas diferentes conviven en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, un paraje que cuenta con más de 1.500 plantas autóctonas repartidas en 33.000 hectáreas. Por sus terrenos corren ciervos, jabalís, gamos, tejones y grandes rapaces como el águila imperial. Estos números no son cosa de broma. Solo a nivel animal, en este enclave español están representadas el 45 por ciento de las especies animales que existen en el país y el 18 por ciento de las europeas. Ahí es nada.



Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, Islas Baleares

Aunque Canarias sea el archipiélago español con más parques naturales, las Islas Baleares también tienen sus espacios protegidos. El valor del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera radica en su virginidad, prácticamente absoluta debido a su relativo aislamiento del resto de islas y el continente. Sus fondos marinos son una delicia que muchos buzos sueñan con contemplar. Si eres uno de ellos no olvides solicitar permiso al Govern de les Illes Balears con al menos un mes de antelación.

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Aragón

Bosques de coníferas, glaciarismo y paisajes cársticos son algunos de los elementos que llegan buscando los amantes de la naturaleza a esta zona de los Pirineos. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tiene más títulos que un catedrático: Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera, Zona de especial protección para las aves (ZEPA), Diploma Europeo. Sus 15.608 hectáreas de impresionantes paisajes los merecen justamente. Cuando te animes a visitarlo vete con sigilo y los ojos bien abiertos, quizá puedas ver especies protegidas como el sarrio, el quebrantahuesos, el gorrión alpino o la marmota.