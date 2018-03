Las 10 palabras rusas que no tienen traducción en otros idiomas

1. Póshlost

El escritor Vladímir Nabókov admitía que era incapaz de traducir este término, comprensible para cualquier hablante de ruso, al inglés, según recoge ElHuffPost.

2. Nadriv

La Wikipedia en alemán tiene un artículo completo dedicada a la palabra nadriv. Se trata de un concepto clave para Fiódor Dostoievski. Esta palabra describe un arrebato emocional incontrolable, cuando una persona saca fuera sentimientos profundos y escondidos.

3. Jamstvo

El escritor soviético emigrado a EE UU, Serguéi Dovlátov, escribió un artículo sobre "esa intraducible jamstvo": "Jamstvo no es más que rudeza, arrogancia e indolencia multiplicadas por la impunidad". Según Dovlátov, es precisamente la impunidad la que nos aniquila completamente. Resulta imposible luchar contra ella y solo es posible la resignación. "He vivido diez años en la loca, maravillosa y espeluznante ciudad de Nueva York y estoy asombrado por la ausencia de jamstvo. Puede ocurrir cualquier cosa, pero no hay jamstvo. Te pueden robar pero nadie va a cerrar la puerta en tus narices", añade el escritor.

4. Stushevatsia

Algunos filólogos creen que el primero en utilizar esta palabra fue Fiódor Dostoievski, que la utilizó en un sentido figurado en su novela El doble. Stushevatsia significa ser menos apreciable, desplazarse hacia un segundo plano, perder un papel importante, quedarse confundido en una situación inesperada o extraña, volverse dócil.

5. Toská

Algunas veces se ha traducido como "dolor emocional" o "melancolía", pero estos términos no llegan a transmitir el significado completo. Nabókov escribió: "No hay ninguna palabra en inglés que puede transmitir todos los matices de la palabra toská. Es un sentimiento de sufrimiento espiritual sin una causa particular. En un nivel menos doloroso se refiere a un confuso dolor del alma... a una vaga ansiedad, a la nostalgia, al anhelo amoroso".

6. Bitié

Esta palabra proviene del verbo bit (existir). Este concepto filosófico se suele traducir como "existencia", "ser". Sin embargo no se refiere solamente a la vida o la existencia sino a "la existencia de una realidad objetiva independiente de la conciencia humana (el cosmos, la naturaleza, la materia)".

7. Bespredel

El profesor de lenguas eslavas Eliot Borenstein explica bespredel literalmente: "sin restricciones o límite". A menudo se traduce como "desmadre", "ausencia de leyes", pero también se refiere al comportamiento de una persona que no solo viola ley sino que carece de normas sociales o morales.

8. Avós

Resulta difícil explicar lo que significa esta palabra. Curiosamente mucha gente cree que avós es uno de los principales rasgos de Rusia. Tener esperanza en el avós significa hacer algo sin planear, por ventura, sin poner demasiado esfuerzo y esperando que tenga éxito.

9. Yuróodivi

En la antigua Rusia eran personas que renunciaban voluntariamente a los placeres en nombre de Cristo. Tenían el aspecto de locos vagabundos. Llevaban una vida que tenía como principal objetivo obtener la paz interior y la derrota de la principal fuente de pecado: el orgullo. Estaban valorados socialmente y considerados como cercanos a Dios. Se tomaban en cuenta sus profecías e incluso eran temidos.

10. Pódvig

A menudo se traduce al español como "gesta" o "hazaña" pero tiene otros sentidos. Pódvig no solamente es el resultado de la consecución de un logro o un objetivo. Se trata de un acto valiente y heroico realizado en circunstancias difíciles. En ruso se habla de pódvig militares o sociales pero también de científicos.

