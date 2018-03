Los cinco festivales de música de España que no te puedes perder

1. Viña Rock

El viña es un clásico entre los festivales de música de España. Es un festival con mucho rock y bastante rap, el de siempre, el que todos disfrutamos saltando y nos hace tirar para atrás el reloj. En esta edición Txarango y Amparanoia correrán a cargo del buen rollito. No te pierdas el desparpajo de Hablando en Plata, Azero, la Mala Rodríguez y los Fitipaldis Band, una banda tributo a Fito. El Viña Rock es una apuesta segura y económica donde las haya.



2. Primavera Sound

El Primavera Sound está de celebración. Nada más ni nada menos que 15 años dando guerra y encabezando la lista de festivales más consolidados y eclécticos de nuestro país. Este festival de música aglutina el mejor rock, pop y demás música alternativa del panorama nacional e internacional. La melancólica música de Arcade Fire es el reclamo de este año. El mítico Van Morrison y la icónica Grace Jones son los otros platos fuertes de un menú que sabe mucho a inglés y será devorado con gusto por los más festivaleros.

¿Cuánto? Los abonos van de los 145 hasta los 190 euros dependiendo de la fecha que los compres. Los abonos están agotados. Se venden pases de día por 80 euros hasta el inicio del festival.



3. Sónar

Música electrónica y experimental, eso es lo que lleva proponiendo el Sónar desde hace más de dos décadas. Se define a sí mismo como el Festival Internacional de Música Avanzada y New Media Art y, aunque durante su transcurso también tienen lugar otras actividades, es su paleta musical la que atrae a gentes de medio mundo. Paleta a la que este año se incorporan casi cuarenta nombres a los ya conocidos y un escenario más. Destacan la frescura del californiano Anderson Paak y la vuelta de Dj Shadow.

4. Bilbao BBK Live

El Bilbao BBK es sin duda el festival de música veraniego de referencia en el norte de España. Este año los electro revolucionarios Depeche Mode, los carismáticos The Killers y las contagiosas melodías de Phoenix serán los encargados de poner ritmo a este festival. ¡Una cita ineludible!

5. El Cruïlla

Si los Pet Shop Boys, The Prodigy, Ryan Adams o Jamiroquai no te convencen para disfrutar de uno de los mejores festivales de música pop rock de España no sabemos que lo hará. ¿Quizá el precio? ¿El sol? ¿La playa? ¿La modernez de Barcelona? ¡No dejes escapar la oportunidad de ver en directo a estos artistazos!