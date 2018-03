¿Sabes lo que debes comer antes y después de un vuelo de larga distancia?

Agua: siempre lo primero y en todo momento. Antes, durante y después.

Como hemos comentado ya, la hidratación durante un vuelo de larga distancia es esencial para prevenir principalmente dificultades del sueño y malestares digestivos, entre otros.

Pues lo mismo aplica para las horas previas, idealmente dos días antes y dos días después del vuelo. Se recomienda iniciar hidratación con anticipación para prevenir molestias digestivas, principalmente estreñimiento, según recoge skyscanner.

Debido a las largas horas entre traslados, esperas, mal dormir, comidas preparadas y empacadas, tu tripa requerirá de abundante agua para mantenerse a tono y no sufrir acidez, reflujo, estreñimiento u otros. Imagina esto, después de 20 horas de viaje y ¿sumado a un jet lag severo? No podrás ni abrir las pestañas a menos que pongas líquidos suficientes en tu cuerpo para poner a andar las funciones básicas. Así que lo mejor es prevenir y comenzar desde casa.



Yogur: será siempre tu aliado

El yogur es un gran aliado de salud en general. Mantiene tu flora intestinal, previene acidez y reflujo, contribuye con el tránsito intestinal, contribuye a la fortificación de tus huesos, es fuente de calcio y de probióticos.

Un viaje es un proceso de estrés para el cuerpo por más que disfrutemos el viaje en sí. Naturalmente tu cuerpo se ajustará, pero le tomará un poco de trabajo. Lo que sea que podamos hacer para ayudarle en el proceso, será para tu beneficio.

Toma un yogur al día durante una semana antes de tu vuelo para cultivar un ambiente digestivo saludable y balanceado previo al cambio.

Siempre es recomendable evitar alimentos que te vayan a generar una serie de molestias al aparato digestivo. Nada peor que ir entre aeropuertos y aviones con una tripa inflamada - ¡o suelta!

Así pues, es mejor comenzar desde casa con una dieta liviana y/o blanda como mínimo dos días previos a la fecha de tu vuelo, y continuar dos días después del vuelo mientras tu cuerpo se adapta al nuevo ritmo, horario, clima y más.

Durante tu preparación pre y post vuelo, te aconsejamos evitar alimentos productores de gas como lo son la coliflor, brócoli, habas negras y rojas, y legumbres en general. Los lácteos enteros se incluyen en esta categoría ya que a muchas personas les puede producir hinchazón, gases, incomodidad abdominal y hasta episodios de diarrea.

El alcohol requiere un proceso más complejo de digestión a nivel del hígado, por lo que es recomendable evitarlo. Licores dulces o muy densos suelen generar mayor deshidratación y, por tanto, descompensación digestiva.

Por otra parte, es recomendable ingerir alimentos naturales, ricos en fibra, y bien cocidos para para ayudar a una fácil digestión, ya que ésta se suele alterar por los cambios de presión y geográficos. El hacer esto antes y después del vuelo, te ayudará a limpiar el sistema, evitar exceso de toxinas, por tanto, de potenciales inflamaciones a nivel no sólo digestivo sino general.

Si conoces algo de la gastronomía del sitio al que te diriges, es buena idea introducir algunos de sus elementos en tu dieta habitual previo al viaje. Así le vas dando algo de información a tu tracto digestivo para que no le caiga una bomba gastronómica de sorpresa. Si no tienes claro lo que se come en el lugar destino, pues fácil: haz una pequeña búsqueda en línea, pregunta entre tus conocidos que hayan estado por allí o bien consulta en una agencia de viajes para que te den una leve orientación.

Al llegar a tu destino, ¡es muy probable que te veas tentado a probarlo todo!

Pero te recomendamos ir con calma el primer día mientras tu cuerpo se ajusta. Mantén la hidratación y opta por los alimentos más livianos del menú que, aunque sean locales, siempre habrá opciones para estómagos sensibles.

comida mexicana

Recuerda que cualquier trastorno digestivo por más leve que sea, nos tiende a deshidratar en forma importante, aumentado los requerimientos de líquidos - idealmente agua.