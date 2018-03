Aquí tienes la receta para viajar con tu pareja y no romper en el intento

1. Tened claro el propósito del viaje

Dicen que hablando se entiende la gente y es verdad. Por eso, antes de elegir destino y planear un viaje, es muy importante que tanto tu pareja como tú tengáis claro qué es lo que queréis hacer durante ese viaje y qué esperáis de él. Si en un mismo viaje tu pareja quiere ir de compras y a ti te apetece hacer kayak en un río bravo, tendréis que encontrar un equilibro para que ambos podáis hacer lo que queráis.

Al equilibro cada pareja le da forma como considera oportuno: unas se acompañan a hacer lo que quiere el otro; otras se separan en algún momento del día; otras organizan varios viajes (uno de compras, otro de kayak); etc. Ahí cada uno debe encontrar la fórmula que mejor se adecúe a su estilo de pareja. Ante todo, sé sincero, no digas que quieres hacer algo que no te apetece para luego en el destino negarte o poner problemas para hacerlo (o excusas para librarte). La no sinceridad de viaje está abocada al fracaso, evítala. Y, por supuesto, nunca hagas nada que no quieras hacer, ni con tu pareja ni sin ella, según recoge skyscanner.

2. Diseñad el itinerario juntos (antes de salir de casa)

Insistimos, cuanto más claras tengáis las cosas antes de salir de casa, mejor. Porque nada puede hacer más daño a una pareja que está consolidándose que la incertidumbre y el caos en un destino que no controla bien. Si habéis hecho los deberes y partís con un buen itinerario, sobre la marcha vuestra única preocupación será disfrutar. ¡Y disfrutar es lo mejor que se puede hacer con una pareja de vacaciones! Lo mismo, si surge algún imprevisto y venís con un buen plan, será más fácil reestructurar el viaje y que nada os amargue.

3. Llevad los hoteles reservados

Cuando antes de salir de casa diseñéis vuestro itinerario, aprovechad y decidid también en qué hoteles queréis quedaros. Si lleváis las reservas echas de casa os ahorraréis disgustos tan innecesarios como que lleguéis al lugar en el que queréis pasar la noche y no podáis porque está hasta la bandera; que muráis por un sitio con piscina porque en la calle hace mil grados, pero no haya ninguno disponible; que os apetezca una habitación privada, pero no quede ninguna, etc.

Esto no significa que no podáis improvisar, podéis hacerlo, podéis ir a la aventura... Pero si sabéis hacerlo. Si es vuestro primer viaje juntos o no estáis pasando por vuestro mejor momento, id a lo seguro. Además, muchas veces reservando con antelación consigues las mejores ofertas en hostales y hoteles. Así que, por vuestra paz, vuestra tranquilidad y la de vuestro bolsillo, no dejéis para mañana lo que podáis reservar hoy.

4. Poned sobre la mesa vuestro presupuesto

El dinero no es condición sine qua non ni para viajar ni para disfrutar. Ahora, es importante tener claro que las dos partes de la pareja tienen la misma idea sobre el presupuesto a gastar. Si uno quiere hacerse un viaje de hoteles de cinco estrellas y el otro de dormitorios de hostel, Houston, tendréis un problema. Lo mismo con los restaurantes, las atracciones y las actividades a realizar en ruta. Decidid el presupuesto antes de salir de casa, ¡os ahorraréis discusiones económicas y no volveréis en bancarrota!

5. No tengáis miedo de separaros

Cuando viajes con tu pareja recuerda que sois pareja, no hermanos siameses. No tenéis que pasar 24 horas juntos. De hecho, es muy sano que os separéis un poquito o, incluso, que en un momento dado hagáis cosas diferentes. Eso no significa que os queráis menos, más bien al contrario, significa que os querréis tanto y confiáis lo suficiente el uno en el otro para poder hacer cosas cada uno por vuestro lado sin sentiros inseguros.

Separaros un rato durante el viaje permite que ningún miembro de la pareja tenga por qué quedarse sin hacer algo que quiere porque al otro no le apetece y, no menos importante, permite que cuando volváis a encontraros tengáis cosas nuevas que contaros. En el caso de que las cosas no vayan del todo bien, una mañana o una tarde por separado puede obrar milagros porque, después de esas horitas el uno sin el otro, seguro que se os olvida la discusión y podéis continuar el viaje sin enfado.