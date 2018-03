Consejos para organizar el viaje perfecto

1. ¡Hora de ponerse de acuerdo hacia dónde viajar!

A veces cuesta tomar la decisión, sobre todo si sois muchos amigos y cada uno quiere ir a un sitio diferente. También puede ocurrir que el destino que habíais elegido en primer lugar se vaya un poco de vuestro presupuesto, así que ¿por qué no usar una de nuestras opciones de búsqueda más populares? Seleccionando la ciudad de salida, la fecha y escribiendo en el destino "A cualquier lugar" os mostraremos las opciones más económicas para ese momento. Jugar a "la ruleta de Skyscanner" siempre es divertido (y económico).

Otra manera muy gráfica de ver los destinos más económicos para una fecha es la herramienta de Mapa de Skyscanner. Seleccionad el aeropuerto de salida, el mes en el que queréis viajar y vuestro presupuesto máximo para viajar. En el mapa podréis ver a qué destinos podéis volar sin gastar demasiado y reservar el que más os cuadre, según recoge skyscanner.

2. Es importante tener en cuenta todas las opiniones

Aunque el factor económico es importante, si queréis que este viaje con amigos salga bien, uno de los consejos más importantes es que consideréis que todas las opiniones son importantes. Todos queréis pasarlo bien, pero los gustos de cada uno pueden ser muy diferentes. Así que no está de más preguntar a todos los miembros qué expectativas tienen en este viaje y qué les apetecería hacer: actividades de naturaleza, escapadas urbanas, fiesta, playa... Con todas las opiniones podréis seleccionar el destino más acorde a lo que buscáis.

También existen herramientas en internet para hacer votaciones y que sea la mayoría la que decida. ¡Así no habrá margen a discusión!

3. Determinad el presupuesto

Uno de los mejores consejos para organizar un viaje con amigos que os podemos dar es establecer las cosas de una manera clara cuando se trata de dinero. No es lo mismo ir a hoteles que a albergues con dormitorios compartidos, intentar hacer muchas actividades es más costoso, los restaurantes son más caros que la comida callejera... Establecer lo que cada uno está dispuesto a gastar os ayudará a organizar el viaje y a que todo marche bien cuando ya estéis en él.

Algo que también ayuda es establecer un procedimiento por el que se ingrese dinero a la persona encargada de hacer las diferentes reservas del viaje. Otra opción conveniente es establecer un gasto común para determinados gastos.

4. Es de sabios repartir tareas

Organizar un viaje con amigos no es una tarea fácil. No solo se trata de buscar los vuelos más baratos y el alojamiento con mejor relación calidad-precio, también hay que tratar de consensuar todas las opiniones, buscar información, organizar la logística o manejar el dinero, entre otras cosas. Si no queréis que la organización del viaje agote a una o dos personas, es muy importante que establezcáis qué tareas son las básicas y quién hace cada una.

5. Estableced las herramientas de comunicación

Para estar informados de todo lo que ocurre en la organización del viaje puede ser muy útil crear un grupo en WhatsApp o Facebook. Además, existen aplicaciones como Google Drive con las que podéis crear una hoja de datos e ir apuntando el itinerario del viaje, los gastos u otros aspectos relevantes. Si compartís esta hoja de datos entre todos los integrantes, todos tendréis la información importante a mano.

Además, un asunto que suele ser muy peliagudo en este tipo de viajes es el dinero. Ahora hay apps como Splitwise, Billr o Divvy que ayudan a contabilizar y dividir los gastos, así como a traspasar dinero de una persona a otra cuando toque saldar las deudas.

6. Si queréis ahorrar, sed flexibles

Otra de las claves a la hora de encontrar vuelos baratos para vuestro viaje de amigos es ser algo flexible en fechas. En el buscador de Skyscanner encontraréis herramientas que os ayudarán. Mes Completo o Mes más económico os ayudarán a ver cuándo es vuestro vuelo más barato. Seleccionando "Mes completo" y el mes en el que queréis viajar, veréis un calendario de precios en el que podréis elegir el momento más económico. Si queréis más aventura, clicad en "Mes más económico" y os mostraremos el período del año en el que menos pagarás por volar a ese destino en el que estáis interesados.