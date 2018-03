El plan perfecto para viajar en Abril

Chipre

¿Buscando un lugar diferente a donde viajar en abril? Busca vuelos a Lárnaca y descubre Chipre, un pequeño pero interesante país con muchos atractivos. Se trata de un lugar ideal si buscas una combinación de patrimonio histórico con naturaleza, pues en la isla encontrarás imponentes fortalezas turcas y venecianas, iglesias y monasterios ortodoxos y paisajes de infarto. Abril es un mes estupendo para visitarlo, ya que las suaves temperaturas de la primavera tornan verde las montañas, haciendo practicables los senderos de lugares de montaña como el macizo de Troodos o el Monte Olimpo y más agradables las caminatas entre sus pequeños pueblos donde resaltan las iglesias bizantinas. Además, es muy probable que el sol acompañe tus vacaciones en abril en Chipre, con lo que podrás disfrutar de las playas de Protaras sin las multitudes que se suelen ver durante el verano.



Vietnam

Aunque el clima en Vietnam es bastante variable, te recomendamos este país como uno de los destinos a donde viajar en abril barato por varias razones. En primer lugar, las probabilidades de lluvia son menores que en otros momentos del año. Esto significa que tienes muchas papeletas para que tu paseo por la fascinante Bahía de Halong sea mucho más bonito gracias a los cielos azules y a la ausencia de la tradicional neblina. También es buena época para visitar la zona de Sapa y las playas de la zona del centro y sur del país como Phu Quoc. Por otro lado, puesto que no entra dentro de la época de temporada alta, encontrarás buenos precios para el alojamiento, los desplazamientos en avión (hay varias aerolíneas de bajo coste que unen muchísimos puntos en el país) y las excursiones, y menos gente en las principales atracciones turísticas. Reserva al menos 15 días para recorrer el Vietnam de norte a sur o viceversa y descubre algunos de los lugares más impresionantes del Sudeste Asiático, según recoge skyscanner.



Valle del Jerte, Extremadura, España

¿Buscando escapadas en abril? No te hace falta ir demasiado lejos para disfrutar de rincones increíbles. Por ejemplo, podrías plantearte una excursión a Extremadura en la que la estrella sea el precioso Valle del Jerte. Más o menos desde mediados de marzo hasta la mitad de abril este valle se transforma en uno de los escenarios más increíbles de nuestro país. La razón es que más de un millón de cerezos han florecido, por lo que el paisaje se tiñe de blanco y rosa. Además, es en este momento cuando se celebra la Fiesta de la Primavera y el Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico Nacional. A lo largo de estos días podrás disfrutar no solo del lugar, sino de muchísimas actividades culturales y deportivas como rutas de senderismo o recreaciones de la vida y las costumbres de la zona. Además, la región es una estupenda zona a donde viajar en abril, puesto que las agradables temperaturas primaverales acompañan para disfrutar de ciudades tan bonitas como Cáceres, Trujillo o Mérida.

Cabo Verde

¿Con vacaciones en abril y ganas de playa? Una estupenda opción no muy lejos de España es Cabo Verde. Con temperaturas medias que rondan los 25ºC y riesgo de precipitaciones casi nulo, este es un buen momento para visitar el archipiélago situado frente a las costas de Senegal. Este se compone de 10 islas, pero la más conocida es isla de Sal. Aunque es la más turística, nunca encontrarás muchas multitudes. Si buscas playas desiertas, dirígete a Santiago, donde están las mejores. En ellas no solo podrás tumbarte a disfrutar de tus vacaciones en abril, sino que también podrás practicar deportes náuticos como surf, kitesurf o buceo. Si necesitas un poco más que playa, te encantará pasear entre las casas de colores de Santa María o hacer alguna ruta de senderismo por las islas volcánicas de Santo Antao o Isla do Fogo.



Visayas, Filipinas

Nunca nos cansaremos de recomendarte viajar a Filipinas. Este mágico país reúne todo para los amantes de la naturaleza y es un destino ideal a donde viajar en abril, puesto que lo encontrarás en plena temporada seca. Las probabilidades para disfrutar de unos días de playa son, por tanto, casi del 100%. En esta ocasión, para estas vacaciones en abril te recomendamos la región de Visayas. En ella encontrarás islas impresionantes como Malapascua, Bantayan, Bohol o Siquijor. Todas ellas tienen playas preciosas y también fondos coralinos espectaculares si adoras hacer esnórquel o buceo. Una ruta muy buena puede ser volar hacia Cebú y después llegar hasta Bantayan. Tras pasar unos días matando el 'jet lag' en sus inmensas playas, salta hacia Malapascua y saluda a uno de los tiburones más bonitos del mundo: el tiburón zorro. Baja hacia Bohol y alójate en la pequeña isla de Panglao. Desde ahí podrás conocer lugares tan bonitos como las Chocolate Hills o los fondos marinos de Balicasag, que reúne algunos de los mejores puntos de buceo de Filipinas. Acaba tus vacaciones recorriendo la isla de Siquijor, que cuenta con playas estupendas, pero también con cascadas, montañas y cuevas.