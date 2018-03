Disfruta de estas rutas de senderismo en primavera

Ascenso al Teide (Tenerife, Islas Canarias)

Pero en lo que a senderismo en España se refiere, no podrás llegar más alto que si subes el Teide. El volcán más imponente del país y sus 3.718 metros de altura están deseando que te atrevas con ellos. ¿Por qué no atacarlos esta primavera? Que no se diga, ¡gánate las papas con mojo picón!



Cañón del Eume (A Coruña, Galicia)

Chiquita pero matona, para algunos muy matona. Esa es la carta de presentación de la ruta de senderismo que transcurre por el gallego Cañón del Eume. El camino arranca en la Central Eléctrica de Ventureira sube hasta el mirado de A Teixido, baja el pueblo del mismo nombre y vuelve al punto inicial. Una ruta circular solo para sensatos que a los más nuevos en esto del senderismo puede dar algún disgusto. Vigila bien el tiempo antes de hacerla, según recoge skyscanner.

Ruta de las caras (Cuenca, Castilla-La Mancha)

¿Imaginas hacer senderismo entre enormes caras esculpidas? Podrás hacerlo si caminas en Cuenca, más concretamente si lo haces por la ruta o sendero de las Caras que discurre junto al pantano de Buendía. Entre las rocas areniscas que habitan su pinar encontrarás una monja, un Beethoven, un Chamán, una Dama... El paseo es muy sencillo, así que resulta ideal para combinarlo con una segunda ruta, para un día que queramos disfrutar al aire libre sin hacer esfuerzos, o para ir con niños pequeños.

Valle del Jerte (Cáceres, Extremadura)

Cierto, no es la primera vez que te recomendamos que vayas a hacer senderismo al valle del Jerte en primavera. Pero es que los cerezos del valle del Jerte se ponen tan bonitos cuando estallan en flor que, ¿cómo no te vamos a recomendar que vayas en primavera? Desde Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Tornavacas o Jerte salen un montón de rutas. Tú decide cuál es la tuya.

De Conil de la Frontera a Chiclana (Cádiz, Andalucía)

Que la costa de Cádiz es una maravilla no es un secreto para nadie que haya frecuentado la zona. Que caminar es una de las mejores formas de disfrutarla tampoco. Lo comprobarás tú mismo si tomas el camino que lleva de Conil de la Frontera a Chiclana**. La ruta cuenta casi 25 kilómetros y te propondrá un par de retos para que, además de disfrutar al aire libre, pongas a prueba tu forma física. No te asustes. Sobrevivirás.