Estas son las cafeterías más curiosas del mundo

Café Neko, Viena, Austria

¿Dibujas gatitos en toda servilleta que se te pone por delante? ¿Te quedas hasta altas horas de la madrugada buscando vídeos de felinos en Youtube? Pues este es el lugar perfecto para que pases las tardes del domingo. Se trata de una encantadora cafetería en el centro de Viena que, a su vez, es casa de cinco lindos gatitos. Podrás jugar con ellos y acariciarlos, si te dejan. Tienen su zona de juegos, camas y hasta un poste para afilarse las garras. En el menú, juntos a las tartas y bebidas, encontrarás la biografía de estos compañeros de café. Aunque el concepto de las cafeterías gatunas nació en Japón, ésta es la primera que abrió sus puertas en Europa.

Café Sakuragaoka Tokio, Japón

Y si lo de los gatos se te queda corto y tú eras más de animales de granja, en esta cafetería de Tokio podrás compartir tu bebida con dos cabras. Sakura y Chocolat, que es como se llaman estos dos animalitos, viven en esta cafetería como si de una granja urbana se tratara. Normalmente están en su pequeño corral, al lado de la terraza, pero el personal de la cafetería las saca a pasear diariamente. Si te apetece hacerlo tú, siempre puedes llamar antes y reservar un paseo con ellas los lunes y los miércoles. Sin duda, una de las cafeterías más raras en las que pedir un cortado, según recoge skyscanner.

Dreamy Camera Café, Seúl, Corea del Sur

Si eres un fanático de las cámaras y de todo aquello que rezume vintage, ésta es la cafetería rara que andabas buscando. Quizá te coge un poco a desmano pero el viaje merece la pena. El local se encuentra en mitad de la nada cosa que hace más pintoresca y surrealista la estampa de una cafetería en forma de cámara gigantesca. Dentro, la magia de la cafetería lejos de desvanecerse, se hace más fuerte. Con cámaras antiguas expuestas, un montón de fotos colgadas y un buen café en mano, se convierte en un lugar único para contar y escuchar grandes historias.

Robo Café, Osaka, Japón

No podía ser de otra manera. En el país de la tecnología por excelencia se encuentra una de las cafeterías más raras del mundo, si no la que más. Y es que aquí los camareros que te servirán tu pedido son robots. Puede que no sean muy habladores o que no te dediquen una sonrisa cuando entres por la puerta, pero su trabajo será del todo impecable. De hecho, podrás hacer tu pedido de viva voz. Ellos tomarán nota y cuando la cocina acabe de preparar tu comida, te lo traerán de buena gana. La idea es que dentro de unos años los cocineros también sean robots.

The Attendant, Londres, Reino Unido

Hay bares que son una auténtica pocilga. Las mesas están pegajosas y el tufillo que echan los baños resucita hasta a los muertos. Cualquiera compararía estos bares con urinarios públicos. Y esta cafetería no iba a ser menos. The Attendant es literalmente un urinario público o al menos lo era. Este bar se emplaza en los antiguos baños públicos para caballeros que había en la zona de Oxford Circus hace más de un siglo. Como peculiaridad, este local conserva los urinarios y los usa como mesas para el café. También acompaña a la decoración el seca manos y los azulejos de la época. Come y bebe sin remilgos que esta cafetería/urinario está como los chorros del oro y tiene un rollo vintage que ni la cafetería más trendy del mundo.

Rimsky-Korsakoffee House, Portland, Estados Unidos

Esta cafetería también pone los pelos de punta, pero en el sentido más tenebroso de la expresión. Aquí café y ataúdes comparten espacio. Las mesas se elevan, rotan y vibran. Y no es para menos. Dicen los más creyentes que la casa victoriana donde se encuentra esta cafetería está encantada. Por lo visto, aquí tus compañeros de café serán los fantasmas que campan a sus anchas por el lugar. Eso sí. No hay lugar mejor en la ciudad para tomar un pastelito que en esta cafetería tan rara.