Estas son las mejores cosas gratis que puedes hacer en París

1. Maison de Víctor Hugo

En el número 6 de la Plaza des Vosgues se encuentra la casa de Víctor Hugo, uno de los principales exponentes literarios del movimiento romántico europeo. El apartamento que habitó el autor de Los Miserables entre 1832 y 1848 está abierto casi todos los días del año y repasa la vida y obra de su dueño antes, durante y después de su exilio. Recorre los salones en los que Victor Hugo se reunía con Gautier, Lamartine y Dumas; contempla los retratos de familia firmados por Boulanger y Châtillon; y adéntrate en el dormitorio del francés, una fiel reproducción de la estancia en la pasó sus últimos años de vida. Su cama es original, en ella murió el famoso literato el 22 de mayo de 1885.

2. Jardín de Boulogne

A tiro de piedra del Arco del Triunfo tropezarás con el gran pulmón verde que es el Jardín de Boulogne. Pero más que un jardín minuciosamente diseñado, Boulogne es un gran parque con vegetación medio salvaje, ideal para escapar del tráfico de las bulliciosas calles de París. Es perfecto para pasear aunque por ser inmenso puede que te interese alquilar una bici para recorrer sus senderos cómodamente, más o menos rápido y sin cansarte demasiado -podrás hacerlo en la puerta del recinto, según recoge skyscanner.

3. Visitas guiadas

Muchas son las ciudades que ofertan visitas gratuitas que luego resultan no ser totalmente gratuitas. No es el caso de las que organiza la asociación sin ánimo de lucro Parisien d'un jour (Parisino por un día). A través de esta curiosa iniciativa podrás ver la capital de Francia por los ojos de uno de sus habitantes que será el encargado de hacerte de guía por itinerarios no muy típicos, locales. Estos paseos son una oportunidad única de conocer el lado más auténtico de una de las ciudades más turísticas el mundo. Solo una cosa necesitas para poder realízalos: reservar plaza con al menos dos semanas de antelación en su página web.

4. Place du Tertre

El arte es un vecino más de la Ciudad de la Luz. Uno se lo puede cruzar en los museos, en los cafés o mientras pasea por la calle. No obstante, los amantes de la pintura no pueden dejar de cruzar la Place du Tertre en el corazón de Montmartre, el barrio bohemio por excelencia de París. Esta ágora no es difícil de distinguir: es el que está lleno de pintores y caballetes con cuadros en venta. No te sientas elogiado si un artista te para de repente y te asegura que te ha visto y ‘tiene que pintarte', que no importa el dinero. Te harán un retrato y luego te lo intentará cobrar. Es una práctica habitual.

5.Cementerio Père-Lachaise

Como buen cementerio el Père-Lachaise está lleno de tumbas pero, curiosamente, muchos parisinos y turista lo visitan como si de un parque se tratara. De hecho, su fama es mundial porque buena parte de los que allí descansan son personajes muy conocidos. En él podrás contemplar entre otras las sepulturas del poeta Guillaume Apollinaire; del arqueólogo Jacques-Joseph Champollion; del pintor Eugène Delacroix; de los escritores Jean-Baptiste Poquelin (Molière) y Jean de La Fontaine; del historiador Jules Michelet, y de Jim Morrison, líder de The Doors. Así mismo, en el camposanto encontrarás un monumento dedicado a la memoria de todos los españoles muertos por la libertad 1939-1945.