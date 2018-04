Alba Carrillo luce palmito y bikini en Punta Cana

La modelo se ha adelantado al verano y así se lo ha hecho saber a sus seguidores de Instagram al compartir una imagen en la que aparece luciendo bikinazo en Punta Cana. La ex mujer de Feliciano López regresa a las redes sociales presumiendo de figura después de unos "meses convulsos" entre batallas judiciales contra el tenista y otro de sus ex, Fonsi Nieto.

"¡Ya de vuelta! ¡Aunque os he echado de menos necesitaba resetear después de meses convulsos! Mis chicos y la playa... Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien, disfrutaba tanto y me relajaba de verdad", ha escrito la propia Alba Carrillo (31) junto a la instantánea, según recoge Informalia.

En la misma, la también tertuliana luce un bikini de tono verdoso y triángulo sencillo, decorado con una delgada línea blanca, que pertenece a la marca española Cotton Crown, firma que también han llevado otras famosas como Ana Boyer. La pieza de Alba cuesta 55 euros en la web.

VÍDEO DESTACADO: Una suegra que sí quiere a Alba Carrillo