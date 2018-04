¿Sabes cuál es el mejor alojamiento para ti?

1. Hoteles

Llamamos hoteles a los "hoteles de toda la vida", a los establecimientos de hostelería preparados para alojar a huéspedes con (mucha) comodidad. En otras palabras, llamamos hoteles a esos establecimientos para pernoctar cuyas instalaciones cumplen las normativas y los controles de calidad pertinentes del país en que se encuentran y que les otorgan el título de hotel.

¿Ventajas de los hoteles? Los hoteles son un negocio legal y con garantías, suelen ofrecer una amplia oferta de servicios y puedes hacerte una idea clara de qué calidad esperar de ellos en función de las estrellas que tengan. A más estrellas, mejores instalaciones y servicios. Si se pueden pagar, los hoteles pueden ofrecer un lujo contra el que muy pocos otros establecimientos pueden competir. Algunos se han convertido en atracciones y experiencias en sí mismos. A la hora de pagar, los hoteles suelen aceptar tanto efectivo como tarjeta, según recoge skyscanner.

¿Desventajas de los hoteles? Por lo general, los hoteles son el tipo de alojamiento más caro y permiten poco acercamiento a la cultura local.

2. Hostales

Los hostales son establecimientos hoteleros de categoría inferior a la de un hotel. No obstante, las instalaciones de un hostal también están debidamente preparadas para acoger personas y están sometidas a los controles de calidad y el cumplimiento de las normas del país en el que están ubicados.

¿Ventajas de los hostales? Al igual que los hoteles, los hostales son un negocio legal y con garantías, pero a un precio más económico. Según el hostal, puede ser más casero y tener más o menos encanto. Casi siempre tienen baño privado en la habitación.

¿Desventajas de los hostales? Por lo general, ofrecen menos servicios y comodidades que los hoteles**, no suelen ser instalaciones tan grandes (menos oferta de camas) y algunos -que no todos ni mucho menos- se han quedado anticuados o son demasiado sencillos.



3. 'Bed and Breakfast' (B&B)

'Bed & Breakfast' significa literalmente cama y desayuno, en inglés. Con este nombre se bautiza a esos lugares que pueden ser desde casas particulares (en plan, una habitación para huéspedes en la casa que habita una familia) hasta edificios habilitados para este efecto que ofrecen habitaciones y desayuno a los viajeros.

¿Ventajas de los 'Bed & Breakfast'? Los 'Bed & Breakfast' tienen que pasar ciertos controles de calidad para poder hospedar turistas, son más económicos que otros tipos de alojamientos (como los hoteles), algunos resultan muy pintorescos y permiten cierta interacción con la cultural local. También pueden ser muy tranquilos.

¿Desventajas de los 'Bed & Breakfast'? Por lo general, las habitaciones de los 'Bed & Breakfast' carecen de baño y el baño tiene que compartirse con otras personas (aunque hay excepciones), pueden ser muy básicas ya que están pensadas solo para dormir y los servicios que ofrecen son mucho más reducidos que los de hoteles y muchos hostales. En ocasiones están en sitios muy remotos, lo cual a veces puede ser un punto a su favor.

4. Albergues o hostels

Los albergues o hostels son instalaciones en las que puedes alquilar una cama en una habitación en la que hay otras muchas camas, o bien una habitación privada con muchas camas que vas a compartir con la gente con la que estés viajando (familia, amigos, etc.). Puede que el baño sea compartido o no, y que haya posibilidad de tomar desayuno o no. Depende del hostel.

¿Ventajas de un albergue o hostel? Por lo general, los albergues o hostels son mucho más baratos que el resto de alojamientos de esta lista y hacen muy asequible el viaje, sobre todo, a turistas que viajen solos.