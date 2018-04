Cinco timos de viaje que el viajero incauto paga caro

1. El timo del gancho del hotel

A cualquiera que haya viajado a países más pobres le sonará esta escena:

1. Llega un autobús.

2. Los ganchos saltan sobre los turistas como langostas en un trigal pidiendo a los recién llegados que usen sus servicios. Muy a menudo afirman cosas engañosas sobre la calidad de su hotel o visita guiada, según recoge skyscanner.

3. El más persistente de los ganchos coge las maletas de un viajero y las mete en un taxi que está esperando. El viajero no tiene otra que seguirle o montar un numerito llamando a la policía.

2. El timo del taxímetro

En muchos países, los taxistas están obligados a llevar taxímetro en los taxis. Por desgracia, aún pueden timar a los clientes de dos formas:

1. Los taxistas pueden simplemente romper el taxímetro y pedir la tarifa que les plazca cuando lleguen a destino.

2. Aunque el taxista encienda el taxímetro, aún puede manipularlo de muchas maneras. Por ejemplo, cambiando las preferencias para aplicar la tarifa nocturna (más elevada) a los viajes diurnos.

3. Robos en los cajeros automáticos

Aunque no es exclusivo de América Latina, los robos en cajeros son particularmente populares allí.

1. Los criminales se acercan a alguien que está solo en un cajero, normalmente (aunque no exclusivamente) de noche.

2. A continuación le piden el dinero que la víctima ha sacado.

3. Los criminales distraen a la víctima, que tiene la tarjeta en la mano, se la roban y luego le piden el PIN.

4. Si los mangantes no tienen prisa, puede que pidan a la víctima que saque más dinero de la cuenta bancaria.

4. El timo de las imitaciones

Si se puede fabricar, se puede imitar, y si no se imita es porque no vale la pena, no porque los falsificadores tengan escrúpulos o teman las consecuencias legales. Por ejemplo:

1. Pieles, ébano y medicamentos falsos en África y el este de Asia.

2. Trilobites falsos a la venta en Marruecos o huesos de dinosaurio de plástico en Mongolia.

3. CD y DVD piratas en todas partes.

4. Mercado de joyas falsas y objetos de piel falsificados en todo el mundo.

5. Puros falsos en Cuba y ron en Jamaica.

5. El timo del garito

Como muchos de los problemas que sufren los chicos jóvenes, este timo empieza con un ataque de priva y termina con un problema serio.

1. Una par de chicas jóvenes atractivas se acercan a un par de víctimas contentillas para camelárselas para que entren en el bar de su jefe.

2. Las chicas piden champán y la velada prosigue. Los chicos no piensan en pedir la carta de precios ni tampoco preguntan cuánto valen las copas.

3. Al final, las chicas van al baño juntas. No vuelven.

4. A los chicos les traen una factura de narices. Si se niegan a pagar, les amenazan físicamente unos gorilas corpulentos.