Cinco experiencias increíbles que vivir en México

1. Perderse por Ciudad de México y los alrededores

Probablemente no sea el primer lugar que aparece en nuestra mente cuando pensamos en México, pero te aseguramos que dedicar unos días del viaje tanto a Ciudad de México como a sus alrededores, tiene premio.

Además del centro histórico de la ciudad, barrios como Coyoacán, donde se encuentra la famosa Casa de Frida Kahlo o San Ángel, son lugares perfectos en los que conocer, sorbo a sorbo, una de las ciudades con más alma del país.

Además, no podemos olvidarnos de Teotihuacán, considerada como la ciudad más importante de Mesoamérica, ubicada a solo 50 kilómetros de Ciudad de México y en la que destacan dos impresionantes pirámides.

2. Pasar unos días en San Miguel de Allende

Si hay una ciudad en México en la que puedes sentirte como dentro de una película, esa es sin lugar a dudas, San Miguel de Allende, en Guanajuato, declarada Patrimonio de la Humanidad desde el año 2008. Pese a estar considerada por algunos como una especie de parque temático para turistas, esta ciudad es para nosotros el lugar perfecto en el que conocer muchas de las tradiciones del país, mientras te pierdes, sin rumbo, por sus calles rodeadas de casas color pastel, que hacen de ella uno de los lugares más fotogénicos del país, según recoge skyscanner.



3. Disfrutar del México más auténtico en San Cristóbal de las Casas

Siempre nos habían hablado maravillas de San Cristóbal de las Casas y Chiapas. No nos hicieron falta más de unos minutos en sus calles para darnos cuenta de que este rincón iba a convertirse en uno de nuestros lugares preferidos del país.

Reconocida como Pueblo Mágico, no son pocos los que dicen que es la ciudad más romántica de México. Nosotros añadimos que además de eso, es el lugar perfecto en el que vivir y sentir la convivencia entre las tradiciones más arraigadas con la diversidad étnica y el turismo, que poco a poco, parece querer abrirse paso en los andadores más famosos de la ciudad.

4. Recorrer Palenque, uno de los lugares más increíbles de México

No son pocos los yacimientos arqueológicos que pueden visitarse en México y aunque no somos muy aficionados ni nos gusten las comparaciones, en este caso, no podemos más que destacar Palenque entre el resto de opciones.

Con una ubicación única, rodeada de selva, esta ciudad maya, al lado del río Usumacinta es uno de los imprescindibles que no puedes perderte en tu ruta por Chiapas. Te recomendamos venir a primera hora de la mañana, cuando abren, ya que de este modo podrás disfrutar prácticamente en soledad de sus estructuras más conocidas como el impresionante Templo de las Inscripciones, el Gran Palacio, el Templo XI, los templos de La Cruz Foliada y el Juego de Pelota.

5. Adentrarte en Yaxchilán y Bonampak hasta sentirte Indiana Jones

No son pocos los viajeros que sueñan con adentrarse en un yacimiento arqueológico, al más puro estilo Indiana Jones.

Aunque esto pueda parecer que únicamente ocurre en las películas, en México es posible, sino sentirte igual, verte reflejado por momentos en el personaje, mientras recorres los recintos arqueológicos de Yaxchilán y Bonampak, dos de los lugares más increíbles del país, que se encuentran en la frontera con Guatemala, rodeados de una impresionante selva.

De difícil acceso, a Yaxchilán únicamente se puede acceder remontando el río Usumacinta, después de un recorrido por carretera de varias horas desde Palenque. Es por eso que lo más recomendable para hacer la visita a ambos yacimientos es contratando un tour de un día completo, ya que, por libre, es algo más complicado.