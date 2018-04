Las cinco características mejor valoradas por los españoles en un hotel

1. Wifi

¿Qué son ya unas vacaciones si no puedes compartirlas en tus redes sociales y dar envidia a todos tus amigos y seguidores? Para muchos viajeros, nada. De ahí que lo primero que valoren los españoles de un hotel es que haya una buena conexión wifi gratuita que no impida descuidar grupos de Whatsapp, actualizar el estado de Facebook o subir fotografías y videos a la velocidad del rayo a Instagram o Snapchat. Lo malo es que, aunque no seamos conscientes, las redes wifi de la mayoría de hoteles han sido diseñadas para un acceso fácil y sin problemas, lo que hace que se prescinda de algunas capas de seguridad, dejando que los huéspedes se conecten con redes inalámbricas que no están cifradas. ¿Un consejo de Skyscanner? Si puedes, opta por una VPN para navegar de forma anónima y mejorar así la garantía de la conexión a Internet.

2. Aire acondicionado

Seguro que tú también te has llevado una sorpresa nada grata cuando, tras ese hotel u hostal que parecía tan chulo en las fotos, te has encontrado con un ventilador de aspas en el techo, de los que mueve el aire, pero no hace que la temperatura baje. Hay destinos en los que la idea de sobrevivir sin aire acondicionado resulta impensable, sobre todo, en verano. De ahí que una habitación bien aclimatada sea la segunda opción mejor valorada por los viajeros españoles. Recuerda que la temperatura programada no debe superar los 12 grados de diferencia con la exterior, siendo 24 o 25 centígrados más que suficientes para sentirnos cómodos. Si cuando llegas al hotel y enciendes el aire la temperatura te parece un poco elevada, sé paciente y evita bajarla más. Tu cuerpo trae calor de la calle y necesita unos minutos para aclimatarse, según recoge skyscanner.

3. Calefacción

Y, al contrario, si eres de aquellos que vive con frío en el cuerpo doce meses al año, nada como una buena calefacción en tu dormitorio. Aunque hoy en día resulta extraño encontrar un establecimiento hotelero que no disponga de ella (a no ser, por supuesto, que hablemos sobre destinos exóticos o con temperaturas tan extremas como las que se pueden dar en Dubái o El Cairo), pues haberlos haylos. Ten en cuenta que, por lo general, la calefacción suele ser central, y no vas a conseguir encender los radiadores de la habitación en pleno agosto. No tendrás este problema si, por el contrario, esta dispone de un sistema de control de temperatura, algo cada vez más fácil de encontrar. De este modo, tú decides la temperatura ideal de la estancia, ya sea primavera, verano, otoño o invierno. ¡La solución perfecta!



4. Televisión

Nada más placentero para muchas personas como llegar a casa, sentarse en el sofá y encender la televisión. Y lo mismo pasa con algunos viajeros. Tras un día de turismo por la ciudad, es el momento de tumbarse en la cama de su habitación y consumir aquello que se emita en pantalla, sea lo que sea y sin importar la calidad. En este sentido, los hoteles se han ido adaptando al gusto del consumidor y cada vez son más los clientes que buscan algo más que un simple televisor. Ya es fácil encontrarlos de pantalla plana, con un buen número de pulgadas, inteligentes (es decir, Smart TV: con conexión a Internet para navegar por la red, actualizar nuestras redes sociales o consultar el correo electrónico; aplicaciones diseñadas específicamente para ellas y con posibilidad de reproducir contenido desde distintas fuentes). Y, cómo no, que permitan ver nuestras series favoritas en las plataformas más demandadas, como Netflix o HBO.

5. Aparcamiento

A menos que te muevas en transporte público, el tema del aparcamiento en un hotel puede darte muchos dolores de cabeza al llegar a tu destino. En grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, puede conllevar, además, que tu cartera se quede tiritando si tienes que recurrir a un parking privado o aparcar en la temida y cada vez más frecuente ‘zona azul'. Evita sorpresas, como que tras un largo viaje tengas que invertir otra hora en buscar aparcamiento gratuito, y asegúrate de que el hotel que has reservado ofrece este servicio. Aunque la mayoría suelen ser de pago, hay muchos establecimientos, sobre todo, aquellos alejados del núcleo urbano, que sí cuentan con uno de cortesía. Lee bien la ficha antes de reservar en Skyscanner o llama por teléfono para asegurarte y evitar sorpresas que pueden amargarte la escapada.