Lujo urbano e informal: ¿qué es lo que busca un viajero lifestyle?

El lifestyle es una tendencia que ha influido en el turismo y la hotelería y que ha llegado para quedarse. Este segmento, que representa Hyatt Centric Gran Via Madrid, está reinventando las experiencias turísticas desde la innovación, y es el resultado de la influencia de los hábitos de las nuevas generaciones de viajeros, que buscan opciones de alojamiento situadas en el centro de la acción con una variada propuesta gastronómica, de coctelería y de ocio.

En los últimos años, los viajeros han evolucionado y, como huéspedes de hotel, han desarrollado nuevas preferencias e intereses que esperan encontrar en los alojamientos que eligen para sus viajes. Hyatt Centric es la representación definitiva del segmento lifestyle, hoteles alineados con las necesidades de este nuevo viajero, que aprecia el lujo urbano e informal protagonizado por una experiencia única y cautivadora.

"Este tipo de viajero quiere crear una relación más individual con el hotel en el que se aloja, más personalizada y más ligada a las emociones", apunta Helena Membrillera, Director of Sales and Marketing de Hyatt Centric Gran Via Madrid. Pueden ser viajeros por placer o por negocios, pero comparten el placer de conocer un destino a fondo.

"Conocer el destino, en el idioma de este viajero explorador, significa mezclarse con los locales, probar el verdadero sabor de una ciudad y descubrir lugares interesantes y vibrantes en los que tener una verdadera experiencia del lugar", agrega Membrillera.

En el centro de la acción, enamorados por el diseño

Los viajeros lifestyle buscan construir recuerdos y experiencias relevantes y especiales, que se identifiquen con la imagen idealizada de sí mismos. Hyatt Centric Gran Via Madrid, como otros alojamientos lifestyle, deben volcarse en el toque personal con cada uno de los huéspedes, invitándoles a descubrir la original personalidad de cada espacio.

Además, deben estar situados "en el centro de la acción", es decir, rodeados de restaurantes, arte, boutiques de moda y actividades únicas e interesantes. En este sentido, Membrillera enfatiza que "el uso de la tecnología debe ser sutil, no disruptivo, siempre tratando de ayudar al cliente a comprender y disfrutar de todas las posibilidades del destino que visita"

Los huéspedes del segmento lifestyle esperan que el hotel ofrezca y represente un relato de la ciudad atrayendo a visitantes y locales; de esta forma, los espacios de ocio y restauración (bares, terrazas, restaurantes) se convertirán en lugares "a la última", los que nadie debe perderse. Así son el restaurante Hielo y Carbón, el bar del lobby Ondas: vermuteria + lounge y la futura terraza panorámica El Jardín de Diana, los espacios de Hyatt Centric Gran Vía Madrid en los que madrileños y visitantes pueden sumergirse en nuevos y atrevidos sabores y experiencias.

Hyatt Centric Gran Vía Madrid llegó a la capital española en un momento particularmente relevante. El auge cultural de Madrid la ha posicionado como una de las ciudades más estimulantes de Europa, donde la creatividad inunda sus calles, y donde el teatro, el arte y la música prosperan junto excepcionales propuestas culinarias disponibles en cualquier rincón de la ciudad.

"En un destino con tanta energía, Hyatt Centric Gran Vía Madrid es la mejor alternativa para el viajero lifestyle, que disfrutará de una estancia en el centro de la acción, en un hotel único que verdaderamente representa el espíritu de la ciudad", señala Membrillera.

La marca Hyatt Centric actualmente tiene 19 hoteles situados en puntos neurálgicos de algunos de los destinos más exclusivos del mundo, y sumará más a su portfolio durante 2018. Desde su lanzamiento en 2015, la marca Hyatt Centric se ha convertido en una de las marcas de lifestyle de más rápido crecimiento y continúa aumentando su presencia allí en los destinos más demandados por los viajeros, conectando aún más con los milllennials en el segmento lifestyle alta gama.