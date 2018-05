Suecia se confiesa en Twitter: sus famosas albóndigas vienen en realidad de Turquía

Para el que no ha visitado nunca Suecia, ir de compras a Ikea y tomarse sus famosas albóndigas suecas era una forma de sentirse más cerca del país escandinavo. Hasta ahora.

Porque el Gobierno sueco ha hecho una confesión en Twitter que ha dejado descolocado a más de uno. La famosa receta de bolas de carne picada con puré de patatas y arándanos rojos es en realidad de origen turco.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM

«Las albóndigas suecas se basan en una receta que el rey Carlos XII trajo a casa desde Turquía a principios del siglo XVIII. ¡Vamos a ceñirnos a los hechos!», publica la cuenta oficial de Twitter del país escandinavo.

Tras esta afirmación tan rotunda, este viernes, matizaban que se han dado cuenta de que la historia de este plato es compleja, ya que cuenta con innumerables versiones en todo el mundo.

Where and how was the Swedish meatball born? We had little doubt about its origins last week. We’ve since come to realise that culinary history is complex. There are countless versions of the meatball across the world. Your favourite? Here’s ours: https://t.co/tL2gUf9h0U https://t.co/2ywlDiZfc9