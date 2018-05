¿Sabes que organizar el armario aporta bienestar mental? Con estos tips lo conseguirás

La subida de las temperaturas nos anuncia que toca guardar la ropa de invierno para sacar nuestros looks más veraniegos. Bufandas, gorros y jerseys tendrán que esperar unos meses hasta que vuelvan el frío invierno. Una tarea que puede convertirse en una buena oportunidad para vender aquello que no utilicemos o sepamos que no vamos a utilizar más.

Así lo señala un estudio realizado por IPSOS Smartbus para eBay sobre hábitos de consumo de los españoles. En este se explica que durante la limpieza de cambio de estación el 44% de los españoles aprovechan para vender online. Utilizando plataformas como eBay se puede dar una segunda oportunidad a todos aquellos objetos o prendas que están perfectas, pero sabes que no llevarás más.

Además, dentro de las tres motivaciones principales que llevan a los españoles a vender lo que ya no necesitan están: liberar espacio en casa, ordenar para tener las ideas claras y permitir destinar recursos a lo que verdaderamente importa, generando además una ganancia extra. Dicho estudio confirma, también, que un tercio de los españoles tiene más ropa en el armario de la que puede usar. ¿Por qué no aprovechar el buen tiempo para desintoxicar los armarios y, en general, el hogar? Para ayudarte a llevar a cabo esta limpieza, hemos recurrido a la experta María Gallay, presidenta honorífica y una de las fundadoras de AOPE Asociación de Organizadores Profesionales de España, que junto con eBay nos da las 10 claves para organizar nuestra casa de manera definitiva. Y es que en palabras de María, "organizarnos debería ser una rutina simple y algo que todos podemos lograr. La vida es muy corta para rodearse de cosas que no valen la pena porque no cumplen su función".

10 CONSEJOS PARA ORGANIZAR DE MANERA DEFINITIVA Y APORTAR BIENESTAR MENTAL:

1. Interioriza el hashtag #LimpiezadeCambiodeEstación: el principio del cambio. Una vida más simple es posible. La organización puede ayudarte a tener más tiempo, más espacio y a gastar menos. Incluso puedes recuperar parte de lo que has pagado por cosas que no utilizas.

2. Simplificar para vivir mejor es gastar menos tiempo en gestionar menos cosas. Porque las cosas no sólo valen lo que pagas por ellas, luego tienes que mantenerlas, limpiarlas, gestionarlas, hacerles espacio, todo suma. O más bien, todo resta: recursos, tiempo, espacio, gestión.

3. Aprovecha este cambio de armario para empezar a sumar para ti. Tener tu armario saneado puede regalarte 5 minutos extras cada día para salir desayunado o no tener que ir corriendo. Piensa: 5 minutos por 5 días cada semana y por 11 meses al año.

4. Tus cosas tienen que trabajar para ti, ¡no al revés! Si nunca encuentras lo que buscas, si te tiras los sábados tratando de rehacer tu piso, pero a los dos días no se nota el esfuerzo, hay algo que está fallando porque todo puede ser más fácil. Recupera el control sobre tus cosas y haz que trabajen para ti 5. Quédate sólo con lo que necesitas. Tu casa no es un museo. Quédate sólo lo que pase la prueba de las 3 preguntas: ¿me sirve/me sienta bien?, ¿me gusta? y ¿lo utilizo? 6. Elige personas, no cosas. Empieza por elegirte a ti mismo. Fuera eso que te costó un dinero, pero no usas, fuera ese regalo de boda que te horroriza, fuera ese par de zapatos que te hace daño, aunque sea de marca. Fuera todos los "por si acaso", sin piedad.

7. ¿Qué hacer con lo que ya no necesitas? Vende. Recuperar parte de tu inversión, vendiendo lo que está en buen estado, es muy fácil con herramientas como la app de eBay. Haz una foto y te guiará para ponerle un precio y una descripción que te ayudará a que cualquier comprador de España, o de otra parte del mundo, quiera quitártelo de las manos. Y luego sólo tienes que llevarlo a la oficina de Correo más cercana, nada de quedar con desconocidos. ¡Con el dinero extra que obtengas, podrás invertirlo en algo que realmente necesitas o vivir una experiencia esta primavera! También puedes regalar o donar. Ofrece a un amigo, vecino, compañero lo que no necesitas, pero con fecha de caducidad. Y por último tira. Si tiene algún fallo, está roto, manchado o muy gastado, tíralo sin mirar atrás.

8. Cada cosa en su lugar. Y este lugar tiene que cumplir estas premisas: -Lógico: es obvio que tiene que estar allí y cualquiera puede deducirlo.

-Práctico: es el mejor situado para su uso y periodicidad, el objeto vuelve casi solo a su lugar.

-Cómodo: lo que quieres guardar cabe, es accesible a todos los usuarios y no tienes que rebuscar para alcanzarlo.

9. Tu espacio también debe trabajar para ti. Para que se cumplan las reglas del sitio cómodo/lógico/práctico, puede que necesites cambiar la altura de una balda, instalar un perchero o hacerte con algún accesorio que facilite el orden.

10. Disfruta de lo que has logrado y descubre cómo mantenerlo. Ahora que tienes menos cosas y que todo tiene su sitio. Apúntate al reto "1 entra por una 1 que sale". Se tarda 30 segundos y puede suponer un gran cambio.