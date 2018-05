¿Sabes quién es la doble de Meghan Markle?

La boda del fenómeno Meghan Sparkle no ha dejado indiferente a nadie. Siendo una boda de la realeza, pero que nada tiene que ver con una boda real, -ya que el príncipe Harry es el sexto en la línea de sucesión- lo cierto es que está acaparando una atención mediática a nivel internacional digna de cualquier heredero al trono. La novia ha jugado mucho en su favor, ya que ha llegado con su naturalidad y frescura como un tsunami. Cientos de productos de merchandasing, casas de apuestas, firmas de moda que copian el look de la actriz Meghan Markle y un suma y sigue. Hasta muchos han comparado y confundido a la concejala de Ciudadanos Begoña Villacis con Meghan Markle, algo que ella lleva la mar de bien. Pero no ha sido la única que tiene un parecido similar.

Quedan pocos días para la boda del año, y hemos podido ver como una conocida aerolínea de tarifas ecónomicas ha realizado un concurso de encontrar a la pareja más parecida a los novios reales. La española Inmaculada Santisteban y el británico Rhys Whittock han sido coronados como los dobles de los famosos novios el príncipe Harry y Meghan Markle convirtiéndose en los ganadores del concurso internacional 'RoyalLikeness'. easyJet lanzó un concurso para encontrar los dobles del príncipe Harry y su novia Meghan Markle antes de la Boda Real que tendrá lugar el próximo sábado 19 de mayo con enorme éxito de participación. Tina Milton, Jefa de tripulaciones de cabina estaba sorprendida con el éxito de participación: "Hemos recibido miles de solicitudes de gente que quería coronarse como realeza en el concurso de easyJet. Aunque la decisión ha sido muy difícil, creemos que Immaculada y Rhys son los que tienen un mayor parecido con los novios reales".

Más de 3.000 solicitudes recibidas para aspirar a ganar un año de vuelos gratis con la mencionada compañía donde se premiaba el parecido físico de los candidatos, su capacidad de saludar ante una multitud, su habilidad a la hora de lanzar el ramo de novia o realizar discursos de petición de mano. Pedro Sousa, Director de Marketing de easyJet en España hacía una valoración: "Estoy sorprendido por la semejanza de los finalistas, creo que todos tenían rasgos muy parecidos a la pareja real. Ha sido un concurso muy ajustado. La joven pareja coronada como realeza por parte de easyJet tuvo la oportunidad de ver la ruta de procesión tradicional Real en un carruaje acompañado por guardas y champagne".

Como si de la misma asistencia a la boda se tratara la aerolínea de vuelos económicos europeos, seleccionó a nueve aspirantes de toda Europa que viajaron a Londres el pasado 13 de mayo para participar en la final, con su correspondiente alojamiento y transporte, tour por Buckingham Palace y entradas para el museo Madame Tussauds.

Pero no solo los participantes sino los más expertos también quieren disfrutar de cualquier evento o cosa que suene a príncipe Harry y Meghan Markle. Duncan Larcombe, experto en temas relacionados con la familia real británica y autor del libro 'Príncipe Harry: Inside the Story', Susan Scott, Directora de una agencia dedicada a buscar dobles de personajes famosos y Simon Watkinson, doble del príncipe Guillermo han querido formar parte del jurado de este concurso real.

Inmaculada Santisteban y Rhys Whittock destacaron de entre todos los participantes por tener una deslumbrante semejanza con la pareja de enamorados reales. Rhys, 34 años y agente inmobiliario en el Reino Unido no dudaba en reirse de algo que siempre le habían dicho sus allegados: "Mi familia y amigos siempre me han dicho que tenía un aire al joven príncipe, pero nunca pensé que me proclamaría doble oficial".