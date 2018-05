Razones para alquilar apartamentos en Benidorm este verano

Quieres irte de vacaciones a la Costa Blanca pero todavía no has elegido tu destino? Sabes que Benidorm es la localidad más famosa de la costa mediterránea de España? nunca te has planteado ir? Hundredrooms.com, el comparador líder de alojamiento vacacional en España, te ofrece 5 buenas razones para alquilar uno de los muchos apartamentos en Benidorm.

• Se ajusta a todos los presupuestos

Benidorm una de las pocas ciudad de España que se adapta de verdad a todos los bolsillos. Es posible alojarse en el hotel más alto de Europa o en áticos super exclusivos así como en maravillosos apartamentos con vistas a los rascacielos, siempre disfrutando del azul del mar como fondo de este escenario. De hecho, los alquileres de un apartamento en Benidorm, en los meses de Julio y Agosto, empiezan a partir de 85 euros por noche por un alojamiento para 4 personas, a pocos pasos del centro de la ciudad y de sus playas. Alquilar un piso en los barrios más céntricos en lugar de estos, es posible a partir de 120 euros por noche en temporada alta.

• Playas de las mil caras

Tanto si sois de ir a la playa para descansar y recargar las pilas después de un año de trabajo, como si sois más bien de los que os gusta practicar deportes sin quedarse parados ni un segundo, Benidorm es el destino perfecto para vosotros. Para relajarse, tomar el sol y desconectar la playa de Poniente y la pequeña playa de Malpas son ideales, por el contrario, si queréis estar rodeados de gente y practicar actividades acuáticas así como beach voley, la playa del Levante, la principal de Benidorm, es perfecta.

• La incansable vida nocturna

Benidorm, además de sus rascacielos y de sus playas, es famosa para su movida nocturna. Según Hundredrooms, la ciudad más conocida de la provincia alicantina es uno de los destino de playa con la mejor variedad de oferta de clubs, discotecas, festivales y pubs. De hecho, Benidorm alberga cada año algunos de los conciertos más importantes de toda España, tanto en verano, como en invierno, con importantes artistas nacionales e internacionales del calibre de David Guetta, The Chemical Brothers, Mika, Luis Fonsi y Julio Iglesias. Además, aloja importantes eventos tanto sociales, como el Gay Pride y el Benidorm Pink Weekend así como culinarios (el Benidorm Gourmet) y deportivos (Benidorm Salsa Congres).

• Saborear el gusto mediterráneo

Aunque a primera vista no lo parezca vista, escondida detrás de los numerosos rascacielos que regalan a la ciudad una imagen muy americana, se oculta su verdadera esencia. No hay más que pasear por el centro histórico de Benidorm y quedarse a comer en una de las muchísimas cafeterías, degustando los mejores platos de la típica comida mediterránea, para darse cuenta que Benidorm nunca ha perdido su verdadera naturaleza. Además, llegando al famoso mirador de la ciudad es posible admirar las playas y perderse en el azul del mar, dejándose acunar por la brisa marina y por el dulce sonido de los músicos que suelen tocar en el paseo marítimo.

• Un entorno bonito

Benidorm ciudad tiene mucho que ofrecer, pero veranear allí te puede ofrecer la posibilidad de descubrir muchos pueblos llenos de encanto a los que ir de turismo. De hecho, la comarca de la Marina Baja custodia pequeñas gemas como Altea y Calpe. La primera viene definida como la "Santorini" alicantina, gracias al típico color blanco del que están pintadas sus casas y a la ubicación del pueblo, situado encima de una pequeña colina que domina la bahía subyacente. En cambio, Calpe destaca por su famoso farallón, el peñón de Ifach, que se encuentra bajo el acantilado más alto del Mediterráneo y por sus numerosas rutas de senderismo, que recorriéndolas es posible llegar a pequeñas calas en las que refrescarse después de un buen paseo.

Tanto si sois una familia, una pareja o un grupo de amigos, Benidorm tiene muchas razones para ser elegida como destino para veranear en este verano 2018. Alquilar un apartamento en Benidorm es barato, divertido y nunca aburrido.