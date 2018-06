Alquilar un apartamento en Costa Brava y disfrutar de las calas más bonitas

Alquilar uno de los muchos apartamentos en Costa Brava este verano 2018 te permitirá de disfrutar de las calas y de las playas más bonitas de toda España.

La Costa Brava, la franja más al norte del litoral catalán, se caracteriza por su gran cantidad de calas escondidas entre acantilados, algunas de las cuales accesibles bien mediante caminitos entre la densa vegetación o bien a las que se puede llegar en barco, y por sus playas encantadoras que se bañan en las aguas azules del Mar Mediterráneo, muchas de las cuales consideradas entre las más bonitas de todo el país.

Hundredrooms, el comparador líder de alojamiento vacacional en España, ha elaborado un ranking de las calas y de las playas imprescindibles de la Costa Bravas, para que puedas gozar al máximo de los paisajes que este rincón de España ofrece.

• Cala Pola, Tossa de Mar

Tossa de Mar es una ciudad catalana famosa para sus numerosas playas y calas, entre las que destacan sus fascinantes entornos naturales. La primera que Hundredrooms aconseja es, sin duda alguna, Cala Pola, a unos 6 m de la ciudad. Más de 75 metros de playa gruesa, rodeadas de rocas, bosques de alcornoques y vegetación, que le regalan una atmósfera íntima y salvaje. La cala es fácilmente alcanzable en coche, sin embargo, especialmente en verano, encontrar aparcamiento puede resultar una ardua tarea, debido al gran número de turistas que quieren aprovechar el día en esta estupenda y animada playa.

• Cala Jugadora, Cadaqués

Cala Jugadora, a poco más de 9 km de Cadaqués, es una de las numerosas calas vírgenes en las que se puede acceder desde la carretera que conecta la ciudad con el faro de Cap de Creus, punto más oriental de la península española. Situada en el Parque Natural del Cap de Creus, esta cala, que en realidad se compone por dos calas pequeñas situadas la una a lado de la otra, es absolutamente imprescindible. Gracias a su fondo marino de rocas y arena la cala es un verdadero paraíso para los submarinistas. Podrás bañarte en estas aguas cristalinas y admirar el faro que, desde arriba, domina todo el entorno. Además, debido a su posición aislada y escondida de miradas indiscretas, en los 40 metros totales de playa está permitida la práctica del nudismo.

• Cala Illa Roja, Begur



Cala Illa Roja, situada a poco más de 8 km al norte de Begur, es seguramente una de las calas más visitadas y más fotografiada de la Costa Brava. En efecto, su paisaje, tan único y espectacular debido a la enorme roca situada en la orilla de un color rojizo inconfundible. Su lengua de playa de unos 120 metros de longitud y unos 25 metros de anchura, engastada en unas paredes de rocas muy altas, reservada y tranquila, es el lugar perfecto para aquellos que quieren practicar nudismo. Las maravillas de esta cala no se acaban en la superficie; de hecho, cada vez son más los visitantes que deciden practicar submarinismo para poder observar más de cerca todas las especie animales y vegetales que conviven en este espectacular entorno.

• Platja d'Es Codolar, Tossa de Mar

Platja d'Es Codolar es seguramente una de las playas de más fácil acceso de toda la Costa Brava. De hecho, su ubicación es realmente privilegiada, encontrándose justo debajo de los muros del casco antiguo de Tossa de Mar y es posible admirarla del castillo que domina la ciudad. No obstante, la cercanía a la ciudad, esta playa no tiene nada que envidiar a las playa más escondidas y vírgenes de la Costa Brava. Además, conserva su espíritu marítimo, gracias a los pequeños barcos de pescadores presentes que resaltan su esencia mediterránea. Es el lugar ideal para todos aquellos que no quieren desplazarse en coche y que quieren gozar de aguas limpias y de un paisaje inconfundible.

• Cala Montgó, L'Escala

Otra playa justo situada justo al lado del centro que merece una visita es Cala Montgó, al sur de L'Escala. Es una de las playas más populares de la zona gracias a sus numerosas instalaciones y establecimientos turísticos que garantizan todos los servicios en la playa. Gracias a la amplitud de su playa, que se caracteriza por su arena blanca y fina, y sus caladeros transparentes y pocos profundos, Cala Montgó es el destino perfecto para familias con niños. Además de la playa en sí, es posible visitar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter o subir a La Torre de Montgó, que se utilizaba para alertar los pueblos de los ataques piratas.

• Cala Sa Forcanera, Blanes

Cala Sa Forcanera, situada aproximadamente a 1 km de Blanes, es una de las playas más escondidas de la Costa Brava, pero seguramente una de las que merece la pena visitar. La forma más cómoda de alcanzar esta Cala es seguramente por vía marítima ya sea en barco como en kayak, sin embargo, es posible llegar por tierra, cruzando unos terrenos privados andando. Quien consiga hacer escala en esta pequeña esquina de paraíso, podrá disfrutar de sus aguas transparentes y de la playa, que se caracteriza por su superficie rocosa, casi siempre vacía.

• Cala de Sa Futadera, Tossa de Mar

Cala de Sa Futadera está ubicada a unos 6,5 km al norte de Tossa de Mar, en dirección Sant Feliu de Guíxols. Conocida por los lugareños también como la "Cala de los 300 escalones", que caracterizan el recorrido que se tiene que efectuar para bajar hasta la cala, es una pequeña joya no contaminada por instalaciones humanas que merece una visita. El paisaje del que se puede gozar bajando a la cala es un increíble contraste de colores, desde el azul del agua, al verde de los árboles, hasta el rojo pálido de las rocas, en un juego de luces, sombra y reflejos que regalan maravillas en el espectador. Cala de Sa Futadera es perfecta para aquellos aventureros que buscan tranquilidad y que quieren hacer nudismo, y es menos aconsejable para aquellos que sufren de vértigos, en relación con su difícil acceso.

• Cala Aiguablava, Begur

Una de las calas que más conquista los turistas de la Costa Brava es seguramente Cala Aiguablava, unos 4 km al sur de Begur. Numerosos son los factores que hace de esta cala una etapa imprescindible en la ruta del descubrimiento de las calas más bonitas de este trozo del litoral catalán. La poca profundidad de su agua limpia, la grande variedad de animales y de vegetales, el entorno forestal, la amplia playa de arena fina y blanca, las varias instalaciones destinadas al comercio, a los servicios y a la restauración, son sólo algunas de las cosas que convencen los bañistas a la hora de preferir esta cala para disfrutar de sus días de verano. En este espectacular escenario además es posible efectuar distintas actividades náuticas como, por ejemplo, el buceo.

• Cala Bramant, Llança



En este ranking de las mejores playas y calas de la Costa Brava no puede faltar Cala Bramant, situada a 3,5 km de Lllança, en dirección Cólera. Ubicada en un entorno agreste y de rica vegetación de pinos, el paisaje del que se puede disfrutar llegando allí es simplemente indescriptible. Cala Bramant es famosa por su forma inconfundible que, de hecho, la hace parecer a una piscina creada en la playa. Su pequeña playa está rodeada de una pared circular de roca de unos 10 metros de altura y conectada al mar abierto por tan solo una estricta apertura en la parte más externa. Es un destino perfecto para los jóvenes, y no tanto, a los que le guste practicar saltos en el mar. Además, ver el sol apagarse en este lugar tan sugestivo es una ocasión imperdible.



• Playa de la Gola del Ter, Torroella de Montgrí



Si os gusta disfrutar de un atardecer en la playa y sois apasionados de fotografía, una parada en la Playa de la Gola del Ter, es obligatoria. Esta playa, conocida también como Playa de la Fonollera, se encuentra a unos 8 km de Torroella de Montgrí, justo entre las desembocaduras de dos ríos, el Daró y el Ter. La playa, con su arena fina y dorada, mide unos 5 km de longitud y está totalmente aislada de cualquiera estructura humana, edificio o centro urbano; alrededor de la playa hay sólo algunas masías, que son las típicas casas catalanas, esparcidas por la zona. Para los amantes de la naturaleza la Playa de la Gola del Ter tiene enorme interés ecológico, rica zona de dunas y de su particular vegetación, los juncos. Es importante respetar su presencia dado que forman parte del frágil equilibrio ecológico que posee esta zona.