La increíble historia de Vítor Leitão, el mendigo que se convirtió en actor y modelo

Jeremy Meeks, también conocido como el preso más guapo del mundo, pasó de una prisión de California a rodar anuncios para Dolce & Gabbana, o el joven John Economou, que se hizo famoso en Instagram tras ser descubierto por Kendall Jenner en la playa de Venice Beach donde vivía. Son solo ejemplos de cómo dos personas normales han pasado a ser el centro de atención de las marcas para sus campañas de publicidad. En este campo han surgido empresas como Sonder People, una agencia portuguesa que cuenta con sede en Barcelona y es especialista en transformar a gente de a pie en protagonistas de anuncios de grandes marcas como H&M, Lamborghini o Vogue.

Sonder People lucha por una publicidad inclusiva protagonizada por gente auténtica sin que importe la condición social. Entre sus representados destaca la historia de Vítor Leitão, un portugués de 62 años que hace 4 años vivía en las calles de Lisboa sin más recursos que la caridad de unos pocos y cuyas perspectivas de futuro estaban muy lejos del glamour y el brillo de los sets de rodaje. Hoy, Vítor forma parte de la familia Sonder People, ya no vive en la calle y se plantea un futuro con más oportunidades y esperanzas. Está a punto de ser fotografiado para un editorial de moda para Vogue y ya son cuatro las campañas publicitarias en las que ha trabajado.

Vítor entró a formar parte de Sonder People después de que, como cada mañana al salir del centro de acogida para personas sin hogar 'Santa Casa da Misericórdia' de Lisboa dormía, fuera a refugiarse a los cobertizos de un centro comercial del barrio de Carnide en la capital lusa. Por allí pasó Fred Castro, CEO de Sonder People, que en seguida se fijó en él, "Pensé que tenía una mirada auténtica e interesante, el tipo de mirada que los directores de casting aman. Le pregunté si alguna vez había pensado en rodar anuncios para la televisión y me dijo: no, pero, ¿Por qué no?'", nos cuenta Fred.

Seis meses más tarde, Vítor llamó a Fred con la idea de presentarse como candidato en Sonder People. Lo curioso, es que por aquel entonces Vítor no había desvelado su condición de sintecho. "No quería que mi situación económica y social interfiriesen en esta nueva oportunidad que se abría ante mí. Tenía miedo de no ser seleccionado" nos cuenta él mismo. Lo que no sabía era que su historia aumentaría sus probabilidades de ser elegido, pues la misión de Sonder People es que cualquier persona con carisma pueda hacer lo que hasta ahora solo era accesible a actores, actrices y modelos.

Tras su primer spot de televisión para la Federación Portuguesa de Fútbol, llegaron muchos más, como una campaña de publicidad para los supermercados Lidl, otra para la firma "Ponto Verde" donde hizo de Santa Claus y en estos momentos, espera con impaciencia el trabajo con Vogue. "Por cada anuncio con Sonder People gané entre 500 y 800 euros. Evidentemente no da para vivir, pero junto a otros pequeños trabajos que hago en el sector de la informática y mi pequeña pensión, me da para ir tirando. Lo más importante es que Sonder People me ha dado esperanza y la oportunidad de volver a creer en mi", explica Leitão.

La historia de Vítor es un ejemplo claro de cómo las marcas están cambiando su manera de hacer publicidad y empresas como Sonder People responde a esa necesidad. "A la hora de seleccionar a nuestros candidatos, no nos importa el sexo, la etnia, la religión, la edad, el corte de pelo o la altura. Cualquiera que se crea auténtico, que piense que puede inspirar a otros a vivir según sus propias normas, o que sea capaz de vivir como si nadie estuviese mirando, puede llegar a ser un sonder y ser protagonistas de anuncios de marcas de todo el mundo. Y el ejemplo de Vítor es un fiel reflejo de nuestra filosofía", comenta el CEO de la empresa.

Sonder People cuenta ya con más de 2.200 sonders en Portugal y Barcelona, de los cuales, 1.000 han participado en anuncios con marcas como H&M, Vodafone o Lamborghini. Para comenzar el proceso que permite formar parte de la comunidad de sonders lo único que se necesita es un ordenador, ya que la primera fase se hace a través de su página web. Tan solo hay que dar los datos personales, contestar a una serie de preguntas como qué hobbies tiene, subir un par de fotos, un pequeño vídeo y listo. A continuación y en menos de dos días, el head booker se pone en contacto con los candidatos que pasen el primer filtro. Una vez pasado el primer filtro, solo queda esperar a que haya algún casting en el que se necesiten perfiles como los de los candidatos.