Cómo ahorrar en las vacaciones de verano

Seguro que a estas alturas del año ya has pensado más de una vez en lo que vas a hacer este año con las vacaciones de verano. Pero si el dinero está siendo un problema para planificarte, seguramente te gustaría conocer algunos consejos para conseguir abaratar un poco su precio.

1.- Comprueba los billetes de avión con antelación

Si compras los billetes de avión con seis semanas de antelación o más, es muy probable que consigas mejores precios que si esperas a que quede menos tiempo.

2.- Reserva el hotel también con antelación

A los hoteles les interesa asegurarse ventas, así que si reservas con antelación puede que consigas un buen precio.

3.- Reserva en el hotel directamente

Si encuentras un buen precio en un portal de internet, piensa que el hotel le paga una comisión a dicho portal, así que, en ocasiones, si te pones en contacto con el hotel directamente y le pides un precio mejor que el que has visto en tal web, puede que te lo ofrezcan. Algunos de hecho, tienen la política de mejor precio garantizado en su propia web.



4.- Comprueba las nuevas opciones de alojamiento

Los pisos turísticos nunca habían sido más fáciles de encontrar. Si no viajas solo, un apartamento te resultará mucho más económico que un hotel.

5.- Busca estaciones de servicio baratas

Existen aplicaciones y webs que muestran las estaciones de servicio con mejores precios. No dejes de comprobarlas cuando planifiques tu viaje.

6.- Bocadillos y picnics

Especialmente en los sitios de playa comer por ahí puede significar pagar mucho por una calidad media baja. Acudir al supermercado y hacerte un buen bocadillo te puede ahorrar mucho dinero a lo largo de una semana.

7.- Evita los refrescos y snacks y opta por la fruta

Los refrescos y los snacks no son sanos ni baratos. Sin embargo, la fruta te hidrata y te quita el hambre, además de aportar vitaminas y tener otras propiedades.

8.- Evita el centro de la localidad

Cuando tengas que comprar algo o decidas comer por ahí, evita las terrazas y tiendas que están en pleno centro. Suelen ser sitios muy concurridos en los que no importa tanto fidelizar a la clientela, ya que la tienen más o menos asegurada. Prueba algo menos turístico y probablemente recibas una mejor relación calidad - precio.

9.- Date de baja en los servicios que no vayas a usar

Puede que en verano hagas más deporte al aire libre y no te merezca la pena seguir pagando la cuota del gimnasio, o puede que no veas tanto la tele y puedas ahorrarte el servicio de televisión de pago o de streaming. Si hay algo que no vas a usar, date de baja. En ocasiones, incluso recibirás una oferta por quedarte o por volver pasado un tiempo.

Además de todo esto, puedes comprobar si entre los mejores préstamos personales hay alguna oferta que te interese y haga que el pago de las vacaciones sea menos traumático para tu presupuesto mensual. El link te llevará a la versión española de Matchbanker.dk un portal financiero especializado en préstamos, que también ofrece sus servicios en Suecia.