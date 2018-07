Los tips que necesitas para viajar sola este verano

A todas nos da miedo adentrarnos a la aventura de viajar solas, y todavía más si nunca lo hemos hecho. Nos centramos en pensar que quizá sea peligroso o que nos costará conocer gente nueva, sin embargo, adentrarnos en este viaje nos puede servir para conocernos a nosotras mismas y probablemente, se convertirá en una experiencia única e imborrable que nos servirá como aprendizaje.

PLANEA TU ITINERARIO

Cuando viajamos solas hacia algún destino que no conocemos, es importante que planeemos nuestros movimientos. Te ayudará a tener un mejor control de la zona y sobre todo a mantenerte más segura. Planea muy bien desde tu horario de llegada al aeropuerto de destino, la dirección de tu hotel y la distancia a la que se encuentran tus puntos de interés. Para ello puedes apoyarte en agencias de viajes.

COMO MOVERTE

Investiga la zona por la que te moverás. Conocer el sistema de transporte es tan importante como planear qué llevarás en la maleta; investigar antes de llegar a tu destino te ahorrará tiempo, además, podrás evitar caer en alguna trampa para turistas.

NO PIERDAS EL CONTACTO

Si te es posible manda tu ubicación por whatsapp o envía un correo electrónico de vez en cuando para dar señales de vida y asegurar a tus allegados que todo va bien.

OBSERVA Al llegar a tu hotel observa la zona, la gente, los comercios, ubica los servicios de emergencia... Si no los has investigado antes, en la recepción del hotel te ayudarán con esa información. Confía en tu intuición, si algo no te cuadra, evita la zona.

ASEGURA TUS DOCUMENTOS Y DINERO

Mantén a salvo los documentos más importantes durante un viaje: pasaporte, tarjeta de crédito y dinero. Además, es recomendable llevar una copia de todos tus documentos. (No te lamentarás si se extravían)

UNETE A MAS VIAJEROS

Tienes (y debes aprovechar) la oportunidad de conocer a más viajeros con los que tendrás mucho en común. En la actualidad, existen miles de opciones que nos dan ese "empujoncito" para perder la vergüenza; practica mealsurfing en restaurantes o coachsurfing con nativos, darás con gente que está en la misma situación que tú.