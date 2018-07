Comienza la aventura.

Después de 5 años en Punto Pelota y otros 5 en El Chiringuito, dos programas deportivos con gran éxito de audiencia, me enfrenté a una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Mi instinto animal me empujó al borde del precipicio y tuve que abandonar el programa, del que apenas sacaba ya experiencias interesantes, para viajar esa misma noche de mi despedida a Uganda con mis compañeros de España Rumbo al Sur.

En el aeropuerto de Madrid-Barajas nos encontramos a las 3:30 de la madrugada la mitad del equipo que iríamos al corazón del África negra.

El suelo está repleto de paquetes con contenidos solidarios y las mochilas, grandes y oscuras, están a punto de reventar las costuras de la cantidad de material que transportamos. Aunque me doy cuenta de que soy de los que menos equipaje: después de tanta aventura evitas meter en el macuto las cosas que aumenten innecesariamente su peso.

No llevo ni ordenador ni teléfono. Mi viaje es hacia el interior de mí mismo, en una búsqueda desesperada por encontrar sentido a una existencia realmente complicada, donde tengo que domesticar, como puedo, a una mezcla de locura y caos.

Además de ver a Isa Ussía, Mar y Telmo Aldaz, tengo la suerte de reencontrarme con su hermano Vito, robusto y tenaz, irónico y divertido. Este viaje promete.

Vito: "Pero hombre Pecker, no sabía que venías. Yo me he apuntado en el último momento para filmar imágenes desde el aire con un dron".

Pecker: "Estupendo. Recordaremos mil batallas de otras aventuras y disfrutaremos sin duda de los paisajes y las noches de Uganda".

Camino a Kigali, la capital de Ruanda

El avión despega con retraso. Viajo en el primer vuelo con la monitora Carolina Rengifo, que con el pelo suelto más parece un león que un ser humano. Sobrina de Íñigo Rengifo, con quien crucé el océano Atlántico hace ya 30 años para descubrir la cultura Maya en el Yucatán mexicano. Y al otro lado está Pablo Rodríguez Valero, un chaval listo y curioso que no deja de preguntarme por mi pasado y por los libros que he escrito.

Pensaba en el vuelo que desde finales del S.XX hasta hoy le he dedicado mi vida a mis 5 hijos y a Rocío Gayarre, su adorada madre, pero siento que ya todo ha pasado a un segundo plano. YouTube y los juegos digitales me han sustituido progresivamente. Fue entonces cuando me planteé seguir viajando solo, hacer una mochila, calzarme las botas y seguir descubriendo lugares exóticos.

Si con la Ruta Quetzal recorrimos América de norte a sur, el continente africano era para mí una deuda constante. Estuve varias veces en Marruecos con Miguel de la Quadra-Salcedo en el Camel Trophy, en Etiopía y en Zimbawe, pero nada más. Este año Rumbo al Sur explora un país tan inquietante como Uganda, del que todo el mundo me ha hablado maravillas, y he tomado la decisión de absorberlo como si fuese una esponja de mar.

Su himno reza que es "Tierra de belleza", y me atrae ver su naturaleza virgen, pura y brillante, y navegar por las alargadas aguas del río Nilo, que recorre todo el país.

Todo me acerca a un país repleto de animales salvajes: gorilas, leones, elefantes, búfalos, hipopótamos, jirafas, cocodrilos... Necesito sentirlos, escucharlos, disfrutarlos dentro de mi piel.

Llegada a Entebbe

Entramos en el espacio aéreo de Uganda, antiguamente Reino de Buganda, que se independizó del Reino Unido en 1962. Tiene un pasado violento con varios golpes de Estado y dictaduras militares, pero hoy en día es un país en paz. Volamos en el crepúsculo al lado de las Montañas de Rwenzori, que nos saludan enérgicas. Es como si flotasen sobre nubes de algodón, que realmente son de vapor de agua. Las también conocidas como "Montañas de la luna" fueron descubiertas por Stanley en 1889, siguiendo los pasos de los mapas de Ptolomeo, que describían la situación de esta famosa cordillera.

En este segundo vuelo comparto asiento con Rosebell Nyonyoozi o "Akiki" en nombre empaako, que les imponen a los niños en un ritual onomástico tradicional en ciertas tribus de Uganda. La de "Akiki" es la comunidad de batooro, al sudoeste del país. Gracias a ella voy aprendiendo costumbres de los numerosos grupos étnicos que conforman esta tierra repleta de contrastes.

Aterrizamos de noche en Entebbe. Entre los 70 que hemos volado en este primer grupo recogemos la inmensa cantidad de material de las cintas metálicas y pasamos el control de las maletas. Paso el primero y me paran para que les abra las latas de comida del Ejército Español. En eso que viene una señora enojada y el señor grande con la camisa beige no me hace ni caso. Mar Aldaz nos dice que vayamos saliendo y yo giro el carro y me voy rápidamente por la puerta...

Lo primero que me impresiona positivamente al llegar a la calle es que nadie te da la lata ni te pide dinero. En todo caso te ayudan a cargar y descargar sin ningún compromiso. Y es que los ugandeses son agradables, sociables y simpáticos.

Lo segundo es que las calles, aunque oscuras, no tienen basura y están muy limpias. Las primeras sensaciones no pueden ser mejores.

Nos reciben María Guevara "Ché" y su madre Ángela Perea Sánchez-Arjona "Mami", como las llaman los paisanos. Son las dos cocineras de lujo que llevan 4 días preparando la intendencia culinaria para la expedición.

Ángela: "Aquí no hay de nada, solo sandía, piña y tomates, pero, eso sí, la comida es muy barata".

María: "También hay `Matoke´, un plato típico hecho de bananas verdes hervidas, acompañadas con judías".

Cargamos las mochilas en el bus y subimos a sentarnos. El interior es alucinante. Por un lado está la parte de delante con una enorme foto de Moshi colgada en el centro del parabrisas, el simpático conductor, y un toldito encarnado con figuras geométricas para que corte el sol. La parte de atrás tiene unas luces ovaladas de color azul y parece la nave de Star Trek.

Pero surge el primer problema, el camión de material no ha llegado y se va a retrasar un tiempo, algo que utilizan los mosquitos para iniciar sus ataques, aunque por ahora los repelemos con Relec y manga larga. Al cabo de media hora aparece un camión viejo, alto y corto donde cargamos el material y nos dirigimos a nuestro primer campamento. Los buses no tienen aire acondicionado, pero tampoco tienen puertas y nos entra la brisa de la velocidad.

Al llegar al destino Moshi no puede meter el vehículo y se queda clavado entre las verjas de la puerta de entrada. Cargamos mochilas y caminamos hasta un lugar paradisíaco, una playa preciosa del lago más grande de África, el Lago Victoria, de casi 70.000 km cuadrados, descubierto por el británico Speke en 1858.

Cuando los expedicionarios montan sus mosquiteras, todavía de un blanco radiante, iluminándose con sus frontales, parecen luciérnagas gigantes, capullos de un gusano prehistórico, extrañas formas de un artista surrealista.

Mientras tanto me acerco al borde del agua donde hay unos anchos bancos de colores y disfruto del momento mágico, reseteando el cerebro de una manera imparable. Ya no hay familia, ni amigos, ni curro, ni asfalto, ni tensión. Estoy solo y me siento tremendamente feliz.

De repente oigo lo que parece ser el golpeo de los cubiertos contra los potos metálicos porque los jóvenes tienen hambre, pero la realidad es que están pisando unas lamas de hojalata que hay en el suelo. Me gustaba más mi realidad paralela.

No sé que hora es ni me importa. Oigo las incesantes olas rompiendo a mis pies y adivino el vuelo quebrado de los murciélagos.

Comienza la aventura.