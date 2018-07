Cachondeo con lo que hizo este pasajero al subirse al avión

El protagonista es un hombre que intenta meter en reiteradas oportunidades su equipaje de mano en un compartimento de la cabina, según clarin.

Lucha durante varios segundos sin poder lograr el objetivo de guardarlo porque no se da cuenta de que acostando la valija, entra.

A pesar de que las vacaciones son sinónimo de descanso y alegría, para muchos el drama de hacer la maleta supone un verdadero quebradero de cabeza. Si además vamos a viajar con una aerolínea “low cost”, la cosa se complica aún más.

Las medidas y el peso de la maleta están restringidos. Si no quieres facturar en tu viaje, tendrás que exprimir al máximo la capacidad de tu maleta de cabina… Pero claro, hay que tener un poco de sentido común.

Y es que la escena es casi hipnótica: el hombre no paraba de forcejear con la maleta y el hueco destinado a ella, aunque era claramente una misión imposible de la manera en la que lo estaba haciendo.

Seriously, how do people like this survive in the world?! 😳 #flying #aviation pic.twitter.com/oWiOVjjVjh