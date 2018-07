¿Cuál crees que será el futuro de los automóviles?

Cuando se cumplen 50 años del lanzamiento del Citroën Méhari, llega a España el nuevo Citroën E-Mehari, su sucesor estético y filosófico. El cabrio de 4 plazas 100% eléctrico se hace más polivalente en lo que se refiere a confort, estilo y equipamiento sin perder ni una pizca de su diseño icónico, que invita a disfrutar del ocio y de la vida.

El E-Mehari representa un auténtico estilo de vida, fiel al espíritu libre y alternativo del Mehari de 1968. Ahora, la nueva generación de esta serie se ha renovado tanto por dentro, como por fuera.

CHANCE: Aquí en España nunca hemos querido tener centrales nucleares por los residuos que generan. Ahora se llevan mucho los coches eléctricos, que tienen baterías y producen contaminación. ¿Cómo está el panorama en cuanto a la producción de coches? ¿El Gobierno os deja? Antoine Burguière: Los coches eléctricos son el futuro y todo ello viene de un movimiento global y de una voluntad política. Los gobiernos que están desarrollando está política incentivan la compra. Pero, parte de esto también está en los fabricantes, ya que democratizamos la oferta, porque lo que no puede ser es que cueste mucho dinero.

Más allá de la democratización, que en nuestro caso sabemos ya que el plan producto estará electrificado al 80% en el año 2023 y en el 2025 al 100%, también es cierto que hay otro modo de conducción de coches eléctricos como el Carsharing. En Madrid hemos instalado el Emov, como alternativa de movilidad por la ciudad a través de los eléctricos.

CH: Sobre esto que pasa: ¿Las compañías de coches os habéis puesto de acuerdo para esto? A.B: Al final siempre ha habido una necesidad de movilidad dentro de ciudades grandes. Ya no en transporte público si no en un coche de verdad que puedas utilizar para tu recorrido y después dejar el coche donde sea. Ha nacido un nuevo tipo de cliente frente el comprado de coche, hemos pasado de un comprado a un usuario de coche.

CH: ¿Pero va a ser asequible? ¿Realmente es una solución económica factible que pueda permitirse los bolsillos? A.B: Sí. Hoy en día el Carsharing es una solución barata de uso de un coche para el tiempo y recorrido que necesite la persona. Después, tenemos el tema de lo que es comprar un coche eléctrico o eléctrico puro o híbrido. La tecnología de las baterías va bajando cada año más y hay soluciones más baratas.

CH: Estamos hablando de coches que se van a democratizar pero ahora cuestan unos 40.000 euros...

A.B: Sí y no .Hay ofertas en el mercado. Citroën propone coches que están alrededor de los 20.000 euros y son 100% eléctricos. Son vehículos para el uso del día a día en la ciudad.

Tenemos un E-MEHARI, que es un de cuatro plazas. Una opción moderna, trendy, personalizada y que ronda los 24.000 euros. También disponemos del C-ZERO, un coche pequeño que cuesta unos 19.000 euros y es el coche elegido para los Emov. También disponemos del BERLINGO, que es el único producido en España. Existe en versión combi o en furgón, también muy bien posicionados de precio al rondar los 20.000/25.000 euros.

CH: Si vivo en una ciudad aldeaña a Madrid..., ¿podría utilizar el C-ZERO para ir a trabajar a la capital? A.B: Claro. Eso tiene que ver con la voluntad política y la multiplicación de los puntos de recarga. Actualmente existen puntos para recargar nuestro vehículo y además el parking es gratuito.

CH: Siempre han dicho que la electricidad acaba siendo contaminante y estos coches disponen de baterías. ¿Qué perjuicios puede haber? ¿Existen otras soluciones de reciclaje? A.B: Las baterías están mejorando muchísimo. No solo en el desarrollo si no también en el ciclo completo. La batería aguanta unos diez años por lo menos, por lo que ya no es un tema de corto plazo si no que se ha convertido en uno de medio o largo plazo y después el reciclaje de las baterías es una clave en la que los proveedoras de baterías han trabajado mucho.

CH: ¿Qué va a pasar con la oferta de coches? A.B: Eso es un proceso que cambiará poco a poco. Cada año se están duplicando las ventas de eléctricos y tiene un potencial de desarrollo mucho mayor que en las ventas.

CH: ¿Y no os habéis planteado el hecho de que cambiéis a los coches normales lo que sea para convertirles en híbridos? A.B: Nosotros hoy en día tenemos una política de retoma de lo que sea como coche para la venta de un eléctrico y después tenemos un precio muy asequible de los eléctricos. Eso en nuestra respuesta de Citroën en cuanto a esta problemática. Y después según la necesidad de lo que quiera tener un coche, de un tipo o de otro de cuatro plazas urbano hasta, el coche de 5 plazas pasando por la furgoneta. Hay pocas marcas que tienen una oferta tan amplia y para que corresponda a la necesidad de cualquiera.

CH: Pero también van a necesitar que todas las casas cambien todos los edificios para poder recargar los coches...

A.B: No te creas. Al final hoy en día recargar un coche eléctrico se puede hacer con un enchufe normal. No hace falta tener un punto de recarga rápida. El coche eléctrico es otro chip, en lugar de pensar rellenarlo como la gasolina, cuando llegues a casa lo enchufas y lo dejas toda la noche.

CH: Pero eso es si vives en un chalet. Pero en los edificios van a tener que cambiar la estructura* A.B: Incluso en muchos apartamentos hay enchufes en la zona del parking y con el enchufe es suficiente para cargar el eléctrico. No hace falta un desarrollo especial para recargar un coche.

Sin duda habrá necesidad de equipar en sitios por lo menos un enchufe o una toma de corriente. El punto de recarga rápida es un plus sin ninguna duda pero no es imprescindible para el desarrollo de los coches eléctricos CH: De cara a como sois vosotros como empresa, supuestamente un coche eléctrico requiere menos personas humanas como para poder fabricarlo. ¿Eso va a suponer un cambio en lo que son en las compañías en cuanto a reestructuración de personal? A.B: No porque para el mantenimiento de un coche eléctrico es necesario para cualquier coche y en las redes oficiales también se requieren personas.

Esperamos que el mercado de los eléctricos llegue a un 5% o 10% en breve. Pero las estimaciones no llegarán al 50%. Porque hoy en día encontramos el freno de la autonomía. Entonces, es un complementario de un segundo coche. Habrá dos coches en la casa: el vehículo de toda la vida -que será el que usemos para viajar- y uno eléctrico.

Siempre habrá gente que le guste el motor térmico y que le apasione un motor y un coche que de prestaciones y tal obviamente. Pero una cosa puede convivir perfectamente con la otra. Para el coche principal también hay un híbrido que es lo mejor de los dos mundos y que se está desarrollando.

CH: ¿Y no os interesa desarrollarlo en esos coches pequeños que decíais que ya teníais? A.B: Vamos a seguir proponiendo ofertas de coches eléctricos para el futuro 100% eléctricos porque para el uso en ciudad ya no hace falta el híbrido. Estamos convencidos que aquí hay un recorrido claro para el coche pequeño o coche compacto en su totalidad eléctrico. Las baterías van mejorando y toda esta tecnología está bien para este tipo de uso. Entonces hay que adaptar a cada necesidad de cliente la tecnología que proponemos.

CH: ¿Es imposible que los eléctricos tengan más autonomía? A.B: Se van desarrollando y cada vez tienen más. Eso sin duda. Pero eso depende un poco de los proveedores, que están trabajando mucho en ello porque es la clave. Las baterías si que van mejorando en poco tiempo.

CH: ¿Y los híbridos no van a poder a llegar a esos coste de 20.000/ 25.000 euros? A.B: Eso aún es un poco más complicado porque además suelen ser coches más grandes de por sí. Incluso siendo gasolina cuestan un poco más, obviamente. Pero el reto es conseguir que entre gasolina, diesel e híbrido enchufable todo se quede en algo bastante agrupado a nivel de precios.