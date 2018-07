"Por muy difícil que sea tu sueño, si te lo propones, lo consigues"

Ayer por la tarde me quitaron el cargo de monitor que me habían dado por la mañana sustituyendo a María Guevara, que estaba enferma, supongo que por tener la edad del viento, y por la noche los expedicionarios me echar on de su lado por mis ronquidos. Me siento un apestado.

Como me fui a una esquina solitaria no puse la mosquitera y me despierto con una oruga del tamaño y grosor del dedo índice entrándome en la boca. Me la quité con una mezcla de soplido y manotazo. Un poco desagradable.

Una misa de ensueño

Cánticos, bailes, rezos, colores, el sonido seco y profundo de los tambores, todos vestidos de `dominguito´, respeto, la cruz. Hoy la iglesia se llena de fieles. Es nuestro último día en Butare, al oeste de Uganda.

Asistir a una misa africana como esta no se puede olvidar. La fe y el ritmo se dan la mano en esta sublime ofrenda al Señor. La labor evangelizadora en estos pueblos perdidos de África sigue siendo encomiable.

El traje negro de dos piezas de la directora del coro destaca sobre las impolutas camisas blancas de los estudiantes. Las mujeres bailan con unas pulseras con cascabeles atadas a sus pantorrillas, que se adivinan por las rajas de las faldas verdes, naranjas o azules, con dibujos africanos.

De improviso, las 20 bailarinas corren al fondo de la iglesia. Una mujer que simboliza a la Virgen aparece sobre un trono por el pasillo central llevando algo en sus manos. Estoy delante y no lo distingo bien hasta que está más cerca.

Es la Sagrada Biblia, que de una manera casi cinematográfica entrega al sacerdote, nuestro anfitrión el Padre Lawrence Mwesigye, mientras los fieles dan al unísono un grito de alegría.

Diego Martínez, profesor de Emprendimiento, me dice al oído que no ha visto nada más bonito en su vida. Son cientos de fieles haciendo una coreografía espectacular. Los expedicionarios tienen el máximo respeto por esta mezcla de cultura tradicional y religión.

Una joven aventurera, la zaragozana Nuria Casalé, sube al atril para dar las gracias por la hospitalidad con la que nos han recibido en Butare. Esta gente no tiene nada material, pero nos regalan lo más grande que se puede ofrecer: amistad, amor y paz. Y a pesar de no tener nada, se forman grandes colas a la hora de entregar algo al Señor.

Es la hora de comulgar. Los rayos de sol entran de una manera casi milagrosa por las ventanas del Este, traspasando unos cristales de colores que resaltan la tela amarilla que cubre el altar. Antes, con un pequeño botafumeiro, han impregnado el aire de humo divino, lo que remarca todavía más los haces de luz.

Se atiborra el altar de rostros oscuros con el alma clara. Hacía tiempo que no comulgaba, pero este momento tan espiritual me empuja al cáliz sagrado.

No es que haya cambiado, de un plumazo, de ser pirata a santo, pero quiero pensar que mi estancia en este sitio me ha aportado al menos un granito de bondad y cordura.

Al terminar esta inolvidable misa, les pregunto a los chavales qué les ha parecido, qué han sentido en su interior:

Patricia Robert: "Ojalá fuesen las misas así en España"

Emilio Sainz de Murieta: "Me ha parecido surrealista"

Lourdes Borja: "Es muy diferente. En España vamos por ir, y ellos en cambio disfrutan con la misa y lo viven con alegría"

Isabel Pardo: "He sentido que Dios estaba ahí, y ellos también se dan cuenta de ello"

Jorge Sancho: "Me ha sorprendido. He sentido mucho respeto. Es como una fiesta más que un acto de culto"

Regina Entrena: "Lo viven con mucho sentimiento, y sus bailes y cánticos demuestran que están felices de ir a la iglesia"

Pablo Martos: "Espectacular. Todos los años hay momentos mágicos e irrepetibles, y este ha sido uno de ellos. Me siento un privilegiado"

Maria Fernández: "Es un acontecimiento repleto de alegría donde todos participan"

Nuria Casalé: "Muy emocionante. Lo viven, lo transmiten y te hacen sentirte parte. Deberíamos trasladar estas sensaciones a España"

Después de desayunar un rico aguacate, que me regala María F. L. Vallés, porque a estas alturas todos saben que me chiflan, vamos a visitar el Convento de las Hermanas de Butare, donde por fin puedo lavarme con un barreño después de 6 días.

La congregación "Sisters of Our Lady of Good Counsel" fue creada en 1937, y el convento de Butare fue fundado en 1945 por unas Hermanas blancas de Canadá. Hoy conviven 9 monjas que provienen de toda Uganda.

Nos informan de sus proyectos y nos insisten en la importancia del apoyo de "África Directo" en la zona. Telmo Aldaz de la Quadra-Salcedo, director de Rumbo al Sur, responde a su amabilidad con unas palabras:

Telmo: "Es reconfortante ver el trabajo que hacen ustedes en esta congregación de educación y formación de tantos niños y jóvenes, muchos de ellos ya en las universidades o licenciados. Me ha impresionado"

Antes de irnos, las Hermanas regalan unos vestidos tradicionales a las cocineras Ángela y Clara, a la médico Mar y a Isabel Ussía, que apoya sin fisuras este programa desde Madrid. Su trabajo es esencial para que todo esto pueda llevarse a cabo, y las monjas lo saben.

Nos abrazan cariñosamente y nos despiden diciéndonos, uno a uno, "Peace be with you" (la paz sea contigo).

Lo que más me ha impresionado de ellas es la manera constante que tienen de dar, dar y dar, de ofrecerse sin contraprestaciones a los demás.

Fiesta de despedida

Estamos de acuerdo, volvemos mejor a la escuela. Al entrar en el recinto vamos leyendo los rótulos que están clavados en la tierra. Parece que saben de donde venimos:

"La virginidad es una virtud, se responsable". "¡El SIDA mata!, los jóvenes podéis prevenirlo". "La abstinencia es saludable". "Chicas, pensad por vosotras mismas, dejad que vuestro ´no` signifique ´no´".

"Es la responsabilidad de todo el mundo proteger a los niños contra todas las formas de violencia, abuso y explotación".

Nada más llegar a la plaza central vemos a todos bailando sin parar, tanto estudiantes como expedicionarios. Es la fiesta de despedida y los participantes de España Rumbo al Sur han tomado el mando para mostrarles a nuestros amigos lo que se baila en España. A mí me encanta bailar y me uno rápidamente a la fiesta.

Los locales se lo pasan bomba conmigo por mi forma de moverme tipo Michael Jackson. Las canciones que más triunfan son las de "Taburete" y las de "Pereza", además por supuesto del "Despacito".

Esta noche Telmo nos cuenta, en una estremecedora conferencia, cómo fue su aventura entre la vida y la muerte en su viaje en "La última canoa", con su hermano Vito, donde emularon la travesía por mar del descubridor Diego Mendes, de Zamora, en 1.503, entre Jamaica y Santo Domingo.

Construyeron una canoa con las indígenas Ye´kuonas en medio de la selva venezolana, con madera de cachicamo, igual que la de Mendes. La trasladaron al río Amazonas y, desde Ciudad Bolívar, la transportaron en barco hasta Jamaica, con la mala suerte de que la grúa que la metía en el barco la dio un fuerte golpe y la abrió por la mitad. Tuvieron que arreglarla entre cuerdas y brea en la isla de Jamaica hasta que pudieron echarla al mar.

Entonces lo más duro fue cruzar el estrecho de los Vientos, donde estuvieron 3 días con sus 3 noches sin parar de remar, porque sino las inclemencias del tiempo les hacían retroceder en vez de avanzar. Fue una travesía inacabable donde se relevaban para poder mantener el ritmo. Por fin, después de llegar a Haití y caminar hasta Santo Domingo, terminaron en el mismo lugar al que llegó Diego Mendes a principios del siglo XVI. Una auténtica proeza.

Al final de la charla nocturna, Telmo nos dejó dos ideas claras:

Telmo: "No tenemos que avergonzarnos de nuestro pasado de descubridores, sino todo lo contrario, tenemos que estar orgullosos de aquellas hazañas épicas de nuestros antepasados españoles"

"Por muy difícil que sea tu sueño, si te lo propones, lo consigues"