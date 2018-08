Consejos para planificar tus vacaciones

Llega el verano y muchas familias se preparan para viajar y pasar sus vacaciones en algún punto del planeta. El periodo estival se convierte, así, en una época de desconexión, tranquilidad y diversión. No obstante, organizar nuestras vacaciones no siempre es una tarea fácil: comprobar nuestra documentación, hacer reservas de hoteles, transporte, atención médica, etc. son algunos de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de preparar nuestras vacaciones. De esta fase va a depender en gran medida el desarrollo de nuestro viaje.

Los españoles, ¿también se van de vacaciones?

España es uno de los países europeos más conocidos por acoger al turismo. Sin embargo, cuando llega el verano los españoles también se van de viaje. Por ejemplo, si acudimos a las cifras de 2016, descubrimos que los residentes en España llevaron a cabo alrededor de 182 millones de desplazamientos. De ellos, una parte importante lo hicieron al extranjero, pero la mayoría se desplaza dentro del propio territorio del Estado español. En total, se estima que el gasto que ejecutaron ascendió a los 40.000 millones de euros. La zona que más turistas españoles emitió fue la capital madrileña y la Comunidad de Andalucía, la que más visitantes españoles recibió.

En cualquiera de los casos, bien si viajamos dentro del propio Estado español, bien si nos desplazamos a otro país, hay una serie de trámites y acciones que debemos tener en cuenta antes de emprender nuestro viaje. A continuación, detallamos una serie de consejos que pueden facilitar la planificación de un viaje: