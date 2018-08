Los mejores tips para disfrutar de unas verdaderas vacaciones

Si algo tiene de bueno el verano es que para muchos significa vacaciones. Muchas veces no logramos desconectar del trabajo o por estar pendientes las 24h de nuestros hijos pequeños, no terminamos de disfrutar del todo el verano y acabamos agotadaas. Sin embargo, puedes seguir una serie de tips que te harán disfrutar al máximo de estos días de descanso.

ALIMENTOS QUE DEBES TOMAR PARA SENTIRTE MAS GUAPA

El verano ha llegado para quedarse y las vacaciones siempre invitan a dejarse llevar en todos los sentidos, también en la alimentación. Cada vez toma más fuerza la idea de que la belleza está en el interior y allí donde las mejores cremas del mundo no llegan, lo hace la alimentación.

Teniendo en cuenta esta tendencia, la influencer de moda y belleza Erea Louro, de la mano de Deliveroo, nos desvela qué alimentos nos ayudarán a estar más guapos este verano.

Entre ellos se encuentra el aguacate, el cual es la nueva manicura ya que es rocp en omega3 y en vitamina E; el brócoli, sirve para abrillantar la piel y conseguir una mayor flexibilidad gracias al colágeno; la zanahoria, ya que contiene vitamina C y evita el envejecimiento prematuro de la vista y previene las enfermedades oculares; la miel, es uno de los alimentos más nutritivosm antibacterianos y antioxidantes que existen y para terminar, el chocolate, que nos servirá como protección a la piel de los efectos nocivos del sol porque contiene minerales.

LA COLONIA PERFECTA PARA EL VERANO

En la vanguardia del saber hacer, MUGLER fusiona la técnica de fabricación más avanzada con una inspiración creativa alejada de convencionalismos. La edición Collector es el resultado de un procedimiento industrial conocido como lacado por interacciones aleatorias, hasta el momento inédito en perfumería de alta gama.

Cinco únicos colores, aplicados de manera indeterminada y en concomitancia los unos con los otros, han permitido crear infinitas combinaciones cromáticas. La rotación del frasco durante el proceso confiere al acabado un carácter original y singular. El frasco se erige en un prisma de matices innumerables y densidades de iridiscencia ilimitadas.

Las aristas del cristal lujosamente esculpido multiplican sus reflejos en una explosión de colores. We Are All Alien Collector rinde un homenaje a la belleza de nuestras diferencias. La amatista, la piedra preciosa que ha inspirado el color del frasco talismán, es conocida por sus propiedades calmantes y su magnetismo.

Por su acabado único, MUGLER ha elegido cinco colores igual de cautivadores: violeta, en recuerdo de la amatista original, cautiva, alivia y revela un sentimiento de protección; rosa, el color de la tranquilidad y la dulzura, aporta optimismo y ternura; naranja, fuente de alegría, el naranja simboliza la creatividad, el impulso y el deseo; verde, indisociable de la esperanza y asociado a la tolerancia, el verde reposa y calma el espíritu y azul, inspira serenidad e introspección como una llamada a la contemplación.

HAZTE CON UNA ESTERILLA PRANAMAT

El set de masaje terapéutico de Pranamat ECO funciona bajo los principios de la reflexología y la acupresión. Combina en un biodiseño único los principios del masaje tradicional con la sabiduría de la medicina antigua.

El masaje produce diferentes beneficios en tu salud independientemente de tu edad, condición física o estilo de vida. Sólo necesitas tumbarte en Pranamat ECO para disfrutar de sus beneficios, los cuales han sido probados mediante estudios clínicos llevados a cabo en la Unión Europea.

Si te cansas muy rápido, si experimentas dolores de espalda o de cervicales, si quieres cuidar tu figura, o si sufres de estrés o de insomnio, lo que necesitas es un masaje revitalizante con Pranamat ECO. Cada Pranamat ECO está cosida a mano y fabricada con materiales 100% ecológicos de la mejor calidad: algodón, fibra de coco, lino, y plástico medicinal hipoalergénico H.I.P.S. Su masaje la convierte en perfecta aliada para nuestra salud física y mental.

Está formada por múltiples flores de loto, cuyos pétalos tienen una forma puntiaguda, que al entrar en contacto con la piel y ejercer presión sobre ella, activan los puntos biológicos activos, lo que estimula el sistema nervioso central, mejora la circulación sanguínea y linfática, y suministra oxígeno y nutrientes al organismo. El incremento de flujo sanguíneo contribuye a iniciar un proceso de recuperación en las zonas problemáticas. La relajación profunda de los músculos elimina la tensión y los espasmos, causantes del dolor de espalda y del dolor en la zona cervicobraquial.

OCEAN GYM, UN GIMNASIO CON VISTAS AL ATLANTICO

Durante el día, baños de sol, chapuzones y cervezas heladas en el Sun Set bar; por la noche, terrazas, música y combinados con un toque "gin" con vistas al mar. Más allá de esto, la playa brinda la oportunidad de mantenerse en forma porque el verano no es solo para descansar.

Gracias a un clima excepcional todo el año en Tenerife y unas instalaciones pensadas al detalle, Hotel Jardín Tropical brinda la posibilidad de disfrutar de los rayos del sol y la brisa marina con unas vistas excepcionales mientras mantienes la forma practicando cualquier actividad deportiva al aire libre, complementándolo con un variado abanico de posibilidades indoor. Un gimnasio único en Tenerife que cuenta con una situación privilegiada y vistas directas al océano Atlántico que te harán sentir en un ambiente tropicalmientras experimentas el placer de entrenar y alcanzar la forma física necesaria para tu bienestar.

Zumba, yoga, pilates, bodypump, stand up paddle... Practicar deporte frente al mar mejora el rendimiento, evita la monotomía, el cuerpo asimila más y mejor los beneficios del deporte, sesión de bienestar y vitalidad y evita el estrés.

UN MASAJE EN EL BOSQUE

Elegir bien el lugar donde darte un masaje puede variar en los beneficios cuerpo y mente. La naturaleza se ha relacionado con una mejor salud a corto y largo plazo, ya que aumenta la serotonina (la hormona de la felicidad) y activa las partes de nuestro cuerpo responsables de la empatía, la estabilidad emocional y el amor.

Un paseo por la naturaleza, el contacto con los árboles, el cantar de los pájaros y la serenidad del entorno está relacionado con una mejora del sistema inmunológico, bajada de la presión arterial, aumento de los niveles de energía y mejora del sueño. Asimismo, tu cuerpo cuenta con un nivel más elevado de oxígeno limpio, ayudando a eliminar toxinas.

La zona wellness del Hotel Rural & Spa Treixas cuenta con un spa único y privado, que recrea los bosques autóctonos, en el que no solo disfrutar de un circuito con hidromasaje, cromoterapia, cascada fría, sauna de vapor con cromoterapia y ducha de sensaciones, también de masajes y tratamientos de belleza anti-edad. Sin lugar a dudas, sus Curas de Relax y Antiaging son la estrella de la corona. Estos programas de máximo rigor natural están pensados para devolver al cuerpo toda su vitalidad, recuperar los ánimos y despedirse del estrés.

INICIATE EN LA MEDITACION CON URSULA CALVO

Ya no suena el despertador. En su lugar, oímos el mar de fondo. Das un paseo por la playa, disfrutas de la familia, de tu tiempo. ¡Estás de vacaciones! ¿Pero realmente aprovechamos el verano para descansar y desconectar del trabajo y rutinas? La mayoría de las personas no desarrollamos la capacidad de separar en nuestra mente el tiempo de ocio y el de trabajo. Entrenar la mente a través de la meditación nos ayuda a disfrutar de cada momento y sacar el mayor partido al descanso. Por eso la meditación se ha convertido en el mejor compañero de viaje de millones de personas que ya se han sumado a esta práctica.