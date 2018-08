'Barcelona Ciudad sin Ley': apuñalan y apalean salvajemente a un macarra a plena luz del día

Barcelona es una ciudad sin ley. Hace unos días, era una turba de manteros furiosos quienes dejaban gravemente herido a un turista norteamericano.

Ayer, una banda de carterisyas que roban sin trabas en el metro. Hoy, una paliza bestial en el barrio del Raval.

Una pelea este 4 de agosto de 2018 en la calle de la Cera, en el corazón del Raval, ha vuelto a poner en tela de juicio la seguridad en la zona.

En las imágenes se ve a un hombre convaleciente en el suelo, al que otro golpea en un par de ocasiones con una barra de madera, mientras sostiene un cuchillo. Otro bestia también le propina patadas en la cabeza.

El agredido, que es un tipo conocido en la zona, habría apuñalado a un tercero momentos antes, lo que habría motivado la agresión.

Mientras alguien intenta frenar el incidente, uno de los agresores grita que se llame a la policía, llegando a ponerse encima del herido, que en todo momento está tirado en el suelo, convaleciente y sangrando.

Conforme avanzan las imágenes, un hombre, con sangre en la espalda de su camiseta, interviene y le quita el cuchillo a la persona que lo sostenía, todo en un contexto de fuerte tensión, según recoge Luis Federico Florio, Jara Atienza, en La Vanguardia.

El suceso, que se produjo algo antes de las cuatro de la tarde, obligó a que interviniera una unidad de la Guàrdia Urbana.

La serie de hechos, que se tratan como “pelea en la vía pública”, dejaron una persona herida por arma blanca en la zona lumbar, que tuvo que ser trasladada al Hospital del Mar, de donde ya habría sido dada de alta.

La Guàrdia Urbana detuvo a una persona, que posteriormente pasó a custodia de los Mossos d’Esquadra. Este detenido pasará “en breves” a disposición judicial, explican fuentes del cuerpo policial catalán.

Según fuentes consultadas por LaVanguardia.com, el hecho no tendría relación con los narcopisos, que sí han estado detrás de otras peleas.

En este sentido, las plataformas vecinales de la zona afirman que este verano está siendo “menos duro” que el anterior, cuando con el aumento del número de pisos ocupados ilegalmente por narcotraficantes dinamitó la convivencia de la zona y se desencadenaron numerosas protestas ciudadanas.

Al problema de los narcopisos se le suman muchos otros, como el incremento del incivismo y de la inseguridad. En los últimos meses, los comerciantes del Raval han denunciado la situación en repetidas ocasiones y han reclamado una mayor presencia policial para evitar robos y peleas.

El vídeo ha empezado a suscitar las primeras reacciones políticas. Algunos grupos de la oposición han culpado al gobierno municipal de Ada Colau de no hacer nada para evitar la violencia que hace meses se encuentra instalada en este barrio de la ciudad, donde los narco pisos están a la orden del día, y su director de turismo, Albert Arias, ha salido en su defensa.

Arias, que en 2016 suscitó polémica por difundir sus vacaciones a través de un sistema de intercambio de viviendas mientras Barcelona cobraba la tasa turística mientras decía con sorna que “quiero continuar disfrutando de ello más tiempo”, ha mandado directamente “a la mierda” a los que han difundido el vídeo -entre ellos este periódico- y a los que acusan a su equipo de gobierno de la situación.

O sigui, que un tio s'esbaralla amb un altre i, de cop, la ciutat és Gomorra, el país s'enfonsa, les rotatives s'escalfen i, al final, como no, la culpa és de Colau, que no fa res.



Sincerament, us en podeu anar a la merda.