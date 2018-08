Cinco consejos para recorrer el Camino de Santiago de Compostela

El Camino de Santiago está de moda, cada vez más peregrinos y turistas deciden emprenderlo y llegar, espiritualmente o no, a Santiago de Compostela. Al recordar sus raíces religiosas, muchos peregrinos que toman el Camino de Santiago necesitan meditar y reflexionar y poner a prueba su resistencia física. Si estás pensando en irte a hacer el Camino de Santiago, Hundredrooms.com, el comparador líder de alojamiento vacacional en España, te recomienda que sigas algunos consejos para aprovechar al máximo cada día.

No te olvides que tradicionalmente es aconsejable llevar a cabo el Camino de Santiago para la fiesta del 25 de Julio, para las celebraciones de Santiago en Galicia, hay que tener en cuenta que se hace mucho más difícil reservar alojamiento en la ciudad o en una de las numerosas casas rurales a lo largo del recorrido. Sin lugar de dudas, es recomendable hacer el Camino de Santiago con las mejores condiciones climáticas, es decir en primavera o al final del verano, cuando el número de peregrinos es aceptable y las temperaturas son mucho más soportables. Los mejores meses siguen siendo abril, mayo, septiembre y octubre.



Donde alojarte

Los alojamientos, principalmente hostales con habitaciones muy amplias con hasta 20 camas, se encuentran a lo largo del Camino de Santiago entre cada 10 y 20 kilómetros, y en la mayoría de los casos son muy económicos. Sin embargo, hay muchísimas otras soluciones alternativas que se adaptan a las varias necesidades. Hay hoteles con habitaciones con baño privado, perfectas para parejas, o casas rurales capaz de acoger grupos de viajeros. Indudablemente, es diferente el confort ofrecido a los peregrinos y también distintos son los precios. Para una cama en un hostal el precio promedio es de 15€ por noche por persona; para una habitación doble en un hotel a lo largo del camino el precio promedio por noche es de 85€ y para alquilar una de las muchas casas rurales en Asturias, Galicia y Cantabria que puede hospedar hasta 8 personas el precio es de 32€ por noche.

Mochila con lo esencial

La mochila es el primer compañero de viaje de cada peregrino y, dependiendo de lo que le pongas, se convertirá en un aliado o en una carga. Por esta razón, la mochila debe ser lo más ligera posible porque haciendo muchos kilómetros andando el peso en la espalda no puede ser excesivo. La vestimenta utilizada por los viajeros ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, el palo de trekking, la calabaza (una especie de semental) y el caparazón siguen siendo un clásico. Hoy las cosas más importantes son: la mochila, que debe ser liviana y anatómica, el saco de dormir, una carpa (si no duermes en hoteles, hostales y casas rurales), un chubasquero que cubra la mochila, lo necesario para la higiene personal, chanclas de goma para la ducha y material básico para heridas y protección. La regla general sugiere que la mochila no debe exceder el 10% del peso corporal de cada viajero y eso significa sacrificar algunas cosas.

Ninguna aplicación

Este es uno de los raros momentos en los que no se podrá confiar en la tecnología. Las señales de Internet y del teléfono son escasas durante el Camino; y a menos que te guste la experiencia de no saber cuánto tendrás que andar o en cuanto tiempo encontrarás una cafetería donde descansar un rato, una guía es esencial. Son numerosas las que puede acompañarte en este viaje único, todas muy detalladas que indican distancias, dificultad de las etapas, lugares para dormir y descansar, sitios donde comer y brindan todas las informaciones necesarias como números de emergencias y consejos para cualquier eventualidad. Después de haber absorbido todo lo imprescindible de la guia, decidir si organizarte el viaje al detalle o ir a la aventura depende de ti. Además, un pequeño consejo que quizás no leas en la guía: descubrimos que si caminabas un poco más o te detenías antes de lo sugerido en los libros, es posible que encuentres menos público y más hoteles agradables.

Elegir el trayecto correcto

Si es la primera vez que hacéis el Camino de Santiago la mejor idea es optar por un trayecto corto que dure unos días, teniendo en cuenta que el kilometraje mínimo para poder obtener "La Compostela" es de 100 km. Esta es la razón por la cual Camino Portugués desde Sarria hasta Santiago de Compostela es el más elegido; de hecho, cae dentro del límite mínimo con sus 111 km. Esta sección forma parte del Camino Francés (de 770 km en su totalidad) y está dividida en 5 fases: Sarria-Portomarín; Portomarín-Palas de Rei; Palas de Rei- Arzúa (la etapa más larga, con 29,7 km); Arzúa-Pedrouzo (el más corto, con 19.2 km.); Pedrouzo-Santiago de Compostela.

El Camino inglés está dividido en cuatro etapas y parte de Ferrol, con sus 122 kilómetros, aunque las distancias a cubrir en cada uno de los días no son similares al Camino que empieza en Sarria. Cada una de las dos primeras fases, Ferrol-Minho-Bruma, alcanza casi 40 km, mientras que las otras dos, Bruma-Sigueiro-Santiago, tienen casi 20 km de recorrido. Aconsejable es también el Camino Portugués que empieza en Lisboa por un total de 630 km, del que se pueden recorrer sólo los últimos 119 km, partiendo de Tui y pasando por Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón y finalmente Santiago, en 5 o 6 etapas.

Disfruta del Camino

Cualquiera persona que camine durante muchos días y durante muchos kilómetros, también si está entrenado, se enfrenta al ácido láctico, las ampollas (no olvides comprar los tiritas o similares), la fatiga y algunas dolencias son de lo más normal. En general el Camino no es particularmente exigente en algunos puntos aunque si no puedes hacer las etapas que te has fijado, reorganízalo. Siempre hay lugares para parar. Además, si realmente estás colapsando puedes usar servicios de transporte de mochila en el camino. Las personas con muletas o personas discapacitadas han podido hacer el Camino gracias a este servicio. Además, a lo largo de todo el trayecto se llevan a cabo reuniones interesantes. El Camino de Santiago permite conocer personas provenientes de todas las partes del mundo y compartir sus vidas, creando amistad, intercambiando números de teléfono o Facebook, para que podemos disfrutar el momento sin ningún otro requisito. Aunque no se vuelvan a ver, estas personas siempre tendrán un recuerdo especial en el corazón de cada peregrino.