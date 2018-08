¿Sabías que los emoticonos como los del whatsapp para jugar en la nevera, podrían desarrollar las emociones de los niños?

Estimular y acompañar en el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños es fundamental. Por ello, tanto psicopedagogos, como profesores y jugueteras buscan con ideas brillantes.

Que los niños conozcan sus emociones y sepan expresarlas es una de las herramientas básicas para que en el futuro, en la adolescencia y cuando sean adultos, evitando la baja tolerancia a la frustración de la que tanto se habla que acecha a tantos chavales. Conocerse, tener seguridad en uno mismo ayuda al crecimiento personal y la autoestima.

Según los estudios, las niñas, a partir de los 6 años, comienzan a sentirse más inseguras respecto a los niños. Trabajar en ello con juegos les ayuda a crecer, lejos de la letra con la sangre entra.

Pablo Saracho y su mujer, se embarcaban en unas de estas ideas desde hace tres años con Wodibow unos juguetes de madera con imanes o con pizarra, de línea muy educativa a la par que divertida, muy mentalidad Montessori que son un boom dentro del sector más especializado y cada vez dentro de más familias debido a la gran demanda ecológica que existe, teniendo mayor éxito fuera de España a pesar de ser una firma 100% natural. Es una tradición alemana, que viene de los países nórdicos y que aquí se pueden adquirir a través de web o en el Museo Thyssen.

"Hay una tendencia creciente a que los niños jueguen con ellos. Seguirán teniendo su play, su móvil... Pero sí que jugarán con madera", explica Saracho, que con sus Mastodontes, Wodibow ganaba dos ediciones de los prestigiosos Red Dot Award, unos premios de los más importantes del mundo de diseño donde un jurado experto premia la calidad e innovación del diseño. Firmas tan relevantes como Apple, BMW, Adidas también han sido galadornadas.

A veces detalles como la elección de la madera son verdaderamente importantes y que el público en general desconocemos: "Hemos pensado en La Haya porque es el mejor color para jugar y es una madera muy buena porque no tinta. Es una madera razonablemente bien de precio. Es dura y limpita que no tiene veta en la madera y así, no se pierde el protagonismo de la carita del muñeco, por la veta de la madera", aclara el creador de Wodibow.

Ingenio, equilibrio, imaginación y sobre todo divertirse con juguetes ecológicos que no necesitan pilas y que los niños pueden llevarse a cualquier parte aprendiendo. Chalking es una gran familia de juegos y esculturas, son piezas de pizarra, que van desde una ciudad con figuras redondas, rectangulares y triangulares, con el que despertar la imaginación de los niños, creando e inventando personas, árboles, calles, casas... Todo lo que la cabeza pueda desarrollar.

Van desde el Viaje a la a luna (Chalking to the moon) que es de equilibrio, al de ratoncitos, llamado Sumouse, que un pensado juego de palabras, como si fuera un ábaco, para aprender tanto a restar como a sumar, de ahí, el 'sumaus'. Con estos simpáticos ratoncitos aprenden a jugar con miles, decenas y centenas y cuando tocan las llevadas 10 ratones que equivalen a 10 unidades se cambian por 1 rojo.

Y de aprender a sumar a jugar con las horas, Chalking O'Clock. El reloj identifica la posición de las agujas que van desde las horas simples para luego comenzar con las PM. La línea del tiempo es para niños que juegan mucho y que quieran interactuar. Es un juego muy divertido para la nevera de casa o para la oficina para que sepan cómo está el no solo el tiempo de la calle sino de cada persona.

En la línea de las emociones, como pasa con el tiempo está la divertida colección de los Emoying tan usados en esta era de lo móviles muy pensados para la nevera por eso son magnéticos. Con esta colección se pueden hacer hasta 100 expresiones diferentes para que cada miembro de la familia pueda interactuar y explicarles a los demás como se siente.

"Las caras de las emociones se utilizan, también, para niños con capacidades especiales, Al ser dos mitades no solo tienen que tomar una decisión sino que juegan porque necesitan dos mitades", puntualiza el creador de Wodibow. Fomentar el desarrollo, la imaginación y reforzar la autoestima ayuda a expresar como se sienten y a conocerse más... incluidos nosotros.

En definitiva, juguetes para niños y para adultos, y hay otros como un árbol o una gallina muy dirigidos para premios, en lugar de los tradicionales que se usan. "Chickok: gallo o gallina es una línea para la igualdad de género porque se convierte en gallo o gallina con tan solo mover unas piezas", comenta el creador de Wodibow.

Para los que buscan entregas de premios diferentes Pablo Saracho explica por qué muchos eligen El árbol de las 4 estaciones ('Cwic, el ciclo de la vida'): "Es una talla de madera maciza con más de 60 piezas y más de 50 imanes. Con él puedes contar las estaciones de año mientras buscas el equilibro. Es muy utilizado para premios en lo que se quiere diferencia. Premios de prestigio". De la opción del equilibrio a la de los retos y la paciencia.... Arching va dirigido a ellos. Es construir arcos como los antiguos romanos, muy difícil de montar aunque no lo parezca. La dificultad reside en el arco de medio punto, tiene unas ayudas para montarlo... Es de equilibrio y mucha paciencia, y si no, como demuestra un vídeo de un chaval de 13 años que lo monta muy bien.

De entre todos los productos, el más vendido es el divertido muñeco Woonki, su discurso funciona como Barbie, comenta Saracho: "El muñeco es divertido, ecológico y con imágenes. Viene a ser un playmobil ecológico. Es un muñeco para montarte tus aventuras con complementos por 9 o 10 euros. Son de impulso según hacia donde quiera el niño encaminar su juego". De esta manera podemos ver como los juguetes de Wodibow, son juguetes que permanecen siempre porque te acompañan como juguete estético.