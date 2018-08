Esta furgoneta con personal del aeropuerto casi choca contra un avión despegando porque llegaban tarde a una barbacoa

Cuando el hambre aprieta, hay personas que no responden a la lógica y actúan bajo sus instintos más primarios. Algo así ocurrió en el aeropuerto Springfield-Branson National. Un grupo de empleados del aeropuerto llegaban tarde a una barbacoa, y no dudaron de cruzar la pista que no debían, según recoge Miguel Jorge en gizmodo.

Al parecer, la furgoneta en cuestión transportaba a empleados de General Aviation a una barbacoa en el aeropuerto, una que finalizaba en 10 minutos. Según redactó el conductor en el informe final:

A las 12:50 p.m. aproximadamente, estaban las últimas 3 personas que aún no habían llegado. Todos entramos en la furgoneta que está equipada con una radio de la torre de tierra y un faro amarillo. Decidí que debido a las limitaciones de tiempo podríamos cruzar la pista para llegar a tiempo. Creo que miré a ambos lados, pero no puedo asegurarlo con certeza.

Y entonces llegó el aterrador momento. El video muestra que cruzaron la pista justo antes de que el avión despegara. Se salvaron por los pelos. [BusinessInsider]