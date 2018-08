Los 4 cambios en tu vida cuando la compartes con una mascota

Lo has hecho, has tomado una de las mejores decisiones de tu vida: compartirla con una mascota. Y sabes que te esperan cosas maravillosas y momentos juntos llenos de cariño y ternura, pero seguro que, tras un tiempo juntos, descubres nuevas situaciones en tu vida que no esperabas, pero ¡te encantan! De la mano de Kiwoko hemos recopilado las más destacadas:

1. Llegar a casa es una doble alegría: no solo porque ha terminado el trabajo sino por cómo te recibe tu mascota. Saltos, lametones y una pelota que dice "¿jugamos ya?".

2. Los mejores planes tienen un rival a batir: sacar a tu perro. Estás en una comida con amigos pasándotelo genial, pero sabes que en casa te están esperando y no dudas en terminar con la diversión antes de tiempo para cumplir con tus "obligaciones" y sacarle de paseo. Y en el fondo, sabes que ese es el mejor plan de todos.

3. Se acabó la intimidad: puede que el baño fuera tu santuario, pero eso se acabó al tener una mascota. ¡Pero no pasa nada! Al final te parece entrañable ver asomar su hocico en la cortina de ducha o que te espere en la puerta a que salgas.

4. Redecorarás día tras día: ya sea para que no llegue a coger esas zapatillas de correr tan chulas, para que las galletas no estén a su alcance o, sobre todo, para evitar que se haga daño o algún elemento de la casa ponga en peligro tu salud. ¡Y puede que hasta aprendas de bricolaje ingeniando nuevas formas de ordenar las cosas! 5. Tres no son multitud: pensabas que tu pareja era la mejor compañera de vida, hasta que llegó tu mascota. Seguro que más de uno ha escuchado el "¿es que le quieres más a él?". Pero, en realidad, el amor que sentiréis los dos por vuestro animal será la clave para formar una auténtica familia.