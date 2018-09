Celebra la Nochevieja por adelantado este "33 de agosto"

Son muchos los que piensan que el año nuevo comienza en septiembre y no en enero, y hay quien ya se ha puesto más de un propósito para esta 'vuelta al cole'. Es por esto por lo que Lío Ibiza ha querido dar un giro a las estaciones del año y convertir el verano en invierno a golpetazo de Nochevieja.

La Nochevieja de Lío Ibiza nació hace 5 años con ánimo de celebrar una noche llena de felicidad, como mínimo dos veces al año (la oficial y la de Lío Ibiza), para así vivir una noche mágica, llena de buenos deseos y, por supuesto, con el mejor show y gastronomía del mundo. Como avanzábamos, este año la Nochevieja de Lío Ibiza se celebra el 33 de agosto, que ¿por qué? porque ni existe la fecha, ni existe la Nochevieja en verano.

Sabemos lo que te está rondando por la cabeza en este preciso instante, y te lo podemos confirmar. Sí, habrá campanadas y nos comeremos las uvas and... What else? Una decoración especial donde el dorado será el protagonista, dress code de gala fin de año desempolvemos las lentejuelas), kit de cotillón, felicitaciones de Navidad... Todo pensado al milímetro para que sientas y celebres la noche más especial del año, eso sí, en verano.

Por supuesto, la propuesta gastronómica y el espectáculo de Lío Ibiza tendrán connotaciones navideñas haciendo las delicias de todos nuestros invitados. Pero hasta aquí podemos leer, porque como ya sabéis, no es lo mismo contarlo, que vivirlo... No te pierdas la noche más especial del año, y, sobre todo, que no te la cuenten, porque quién sabe, quizás en un futuro la noche de Fin de Año solo se celebre el 33 de agosto.