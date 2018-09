El diario 'The Guardian' se enamora de esta capital española: "Es la ciudad paraíso”

El diario británico The Guardian ha dedicado este martes un reportaje a alabar a la ciudad de Pontevedra, que tras desincentivar el tráfico en el centro ha logrado que en apenas 15 años más del 70% de los desplazamientos urbanos se hagan a pie o en bicicleta, según recoge Rodrigo Carretero en huffingtonpost.

"Las personas no gritan en Pontevedra o gritan menos. Con todo el tráfico, menos el más esencial, desterrado, no hay motores acelerados ni bocinazos, ni rugidos de motos, ni gente tratando de hacerse oír por encima del ruido. No es la banda sonora habitual de una ciudad española. Lo que se escucha en la calle es el piar de pájaros en las camelias, el tintineo de las cucharas de café y el sonido de las voces humanas", afirma el periodista Stephen Burgen.