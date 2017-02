Poema denuncia: Abandonados

En mitad de una calle cualquiera tirados,

sobre un montón de cartones tumbados,

esperando el alcohol embote su mente,

caliente su cuerpo y oculte sus miedos...

Las calles están llenas de esa pobre gente

que la vida obvió, olvidó y les dio un revés

y aunque lo intenten no encuentran mas salida

que abandonarse a la deambulante vida

de una intolerante sociedad que margina

a todo aquel que tuvo la osadía de intentar cambiar su vida.

Hoy camino a lo largo de la Gran Via

y mi corazón en cada rincón sangra

tanto cartón convertido en mala manta

tapando de pies a garganta

a la pobre gente que no encuentra

quien pueda abrirles una humilde puerta...

Abandonados a una sangrante indigencia

que es la más pura indecencia

de esta maldita sociedad

que se ocupa del poderoso

y olvida al pobre humano

que un mal día de su vida

la vida de golpe les dio un portazo

obligándoles al indulgente ostracismo involuntario

y a vagar como fantasmas las calles

de unas ciudades llamadas amables...

Abandonados, fantasmas en una sociedad

que sólo ayuda al que no lo necesita

y se ocupa de las poderosas visitas

olvidando que hay personas en sus calles

que no tienen voluntad ni para revelarse.

Abandonados...



© Dory Lansorena