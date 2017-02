Ineficaz lucha contra los excrementos de perro

Estoy harto de salir a la calle y tener que encontrarme siempre un excremento en el portal de mi casa. Aún no sé quién es la persona que cuando pasea a su mascota permite que defeque en lugares como este. Me parece muy bien que el can, como animal que es, defeque en cualquier lugar; pero ahí está su dueño o dueña para encargarse de recogerlo, puesto que es su deber; a no ser que sea un incívico o incívica como en este caso.

Es digno de debate el tema de las multas que la policía impone cuando ven que una persona no recoge los excrementos de su mascota; ya que humildemente, es algo en lo que discrepo.

Bien es conocido Alcorcón por ser una de las ciudades más sucias e incívicas de Madrid. Esto se debe principalmente a que nuestra ciudad está llena de excrementos de perro; es más, no podemos desviar la vista del suelo en ningún momento por si pisamos alguna de estas "minas", lo que es repugnante. Esta situación me lleva a pensar que el influjo de los agentes es ineficaz, lo que da explicación al estado en que se encuentra no solo mi municipio, sino también diferentes núcleos urbanos de Madrid y de España. Numerosos lectores de diferentes puntos del país, también han querellado severamente esta cuestión en otros los medios de comunicación.

Algo que también me gustaría denunciar, es el acceso de los canes a los jardines o rosaledas municipales, los cuales están cercados para evitar su acceso. Esto es algo que resulta inútil, ya que los dueños a pesar de leer el cartel de "Perros en los jardines no" les resulta indiferente y entran, dejando todo hecho una pocilga, ya que no recogen los excrementos; teniendo además cerca una zona habilitada para ello.

Dadas las circunstancias, ruego por favor, especialmente al alcalde David Pérez que tome las medidas necesarias para solucionar de una vez por todas este problema; o me temo que mi voto y el de muchos más ciudadanos se irá por otro lado en las próximas elecciones Municipales.

Todos sabemos lo que cuesta llevar a cabo este cometido, pero más le cuesta a aquella persona que pisa la deposición y no le gustan los canes.