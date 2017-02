Historia del resurgir y el hundimiento de las Cajas de Ahorros

Las Cajas de Ahorros y Monte de Piedad eran unas entidades que a partir de la post-guerra tuvieron una labor importantísima en el desarrollo de la economía española, ellas se convirtieron poco a poco y pueblo a pueblo en parte de la ayuda a familias y pequeños negocios que empezaron a florecer gracias al ahorro de muchas familias y en que el representante o director de estas oficinas se convirtió en asesor, amigo y persona en el pueblo con la que contar par cualquier tema relacionado con la economía , ese director empezó a formar parte de las fuerzas vivas del pueblo como eran el alcalde, el comandante de la guardia civil, el farmacéutico, el medico...etc..etc.., con ellas y su labor muchos pueblos fueron creciendo y muchas ciudades también, en esa época era muy corriente que cada familia tuviera una cartilla de ahorros de la caja correspondiente y hasta se hicieron regalos a los jóvenes de una cartilla con 100 pesetas para animar y fomentar el ahorro, con este germen empezó lo que sería uno de los mejores sistemas financieros que existiría en Europa y que tuvo mucho que ver con el crecimiento y el desarrollo de España hasta el año 2.000.

Las Cajas fueron la gran herramienta que tenía la administración para la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, eran entidades sin animo de lucro y con una tremenda obra social, normalmente dirigidas desde un punto realista que prestaban y estaban muy pendientes de lo que ocurría con estos préstamos, era muy difícil que la gente incumpliera con sus pagos pues las condiciones estaban bien estudiadas y sobre todo con la cercanía entre caja y cliente era fácil resolver cualquier inconveniente que surgiera, las cajas de ahorros han financiado millones de viviendas en este país y han facilitado que seamos el primer país de Europa con viviendas en propiedad y todo esto en base al buen entendimiento entre la caja y el cliente, las cajas ayudaban sobre todo para la construcción de viviendas de protección oficial, tenían unas condiciones que evitaban cualquier sobresalto en impagos, pues su porcentaje de financiación no era mucho pero si lo suficiente para cubrir una demanda que en muchos momentos hizo de locomotora de la economía Española, las Cajas de Ahorros llegaron a ser una de las principales empresas del país con millones de empleados de nivel medio alto, con una rentabilidad que mantenía sus obra sociales y una seguridad financiera a prueba de bomba seguida por unos hombres y unas mujeres que querían a su caja como si de su familia se tratara y como todo en este país cuando interviene la política todo se va al carajo y a si pasó de ser una de las instituciones mas fuertes, admiradas y queridas de esta nación, en cuanto empezaron los políticos a disponer de ellas colocándose en sitios claves y tomando decisiones no económicas si no políticas y aquí empezó el declive , se olvidaron de los sistemas que habían hecho crecer y empezaron a tomar decisiones contrarias a sus intereses, decisiones que claramente influirían en unas normas impuestas por el Banco de España y que tan buen resultado habían dado, normas estas de las cuales se hacia un seguimiento por inspectores del Banco para evitar sorpresas y si alguna caja se extralimitaba se imponía sanciones y apercibiendo de cierre, a partir de la entrada de los políticos estas normas no servían para nada, los inspectores si iban no les hacían ni caso, pues el problema no estaba en el inspector si no que su informe no se tenia en cuenta por quien debía de poner orden desde la cúpula del Banco de España y a partir de esto llegó la debacle y el despido de miles y miles de empleados, se empezó a jubilar a gente con 50 años con el sueldo casi completo y llegó la ruina no solo de las cajas si no del país y esto no hizo solo que se hundieran las cajas si no todo lo que ellas habían apoyado siempre y con tan buenos resultados que habían colaborado a que un país paría en Europa pudiera hablarle de tu a Francia y a Alemania, la lastima de todo esto es que parece que no sacamos la enseñanza que esto nos brinda para saber que debemos de hacer para recuperar la senda perdida, España no volverá a ser la misma hasta que se recupere un sistema financiero que fue el germen del milagro económico y haga un ordenamiento urbanístico que permita si hay demanda ver las ciudades y pueblos con algunas grúas, mientras esto no suceda no se acabará con el paro y hay un motivo mas importante que nuestros jóvenes tengan futuro, la obligación de los gobernantes sea del signo que sean es hacer pueblos felices o por lo menos intentarlo, ser feliz es tener ilusión y no se porqué regla de tres no lo soportamos, eso se demuestra en que cuando alguien se ilusiona queriendo abrir un simple local de negocio o se le ocurre algo que necesita a la administración mejor te tiras por un barranco.