Carta abierta a Julia Otero

Carta abierta a la Sra . Julia Otero:

Ya he leído su carta que me envían amigos. Sé que es Vd.- una muy buena periodista, que ha recibido innumerables premios, Antenas de oro tanto de TV como de radio, pero eso no significa que lo que dice sea su opinión y creo que en cuanto a historia quizás esté un poco equivocada, luego hay temas que escribe de la historia que son ciertas, pero la interpretación depende de quién las lea. Desde luego a Vd. no la ido nada mal ser española, lo cual en absoluto me molesta, más bien le felicito.

Por ejemplo, desde luego que los hombres más primitivos , de hace 1600 años, que se encontraron en Atapuerca no se conocían como españoles, pero, antes de los tartesos hace entre más de 3000 años a de C, ya poblaban esta península , los tartesios si conocían y habitaban la península ibérica y dejaron su cultura y sus templos pero fueron los fenicios los que fundaron y dieron nombre a la Onuba Aesturia y según dice la enciclopedia fue la primera ciudad en la historia de Occidente por ello el gentilicio de sus ciudadanos se llaman onubenses, y estos son los que introdujeron el nombre de HIspania, es decir tierra de conejos, aunque el primer nombre es Espal ya que los habitantes del sur la conocían como el país del norte.

Según los escritos de los romanos poblaban lo que hoy es la península iberia los celtas y los iberos y se localizan entre 140 a 150 años a de C.

Los fenicios más tarde fundaron Gadir , la actual Cádiz, posteriormente vinieron los cartagineses y finalmente los romanos ya con el nombre de Hispaniae, no sin antes eliminar a los numantinos que se defendieron y se mataron antes de caer ante los romanos. Como se ve ya los antiguos pobladores tenían conciencia de ser un pueblo.

La romanización fue efectiva y en tiempos de la PaX Romana los pobladores se sentían de Hispania, desconozco como se llamarían pero lo que no cabe duda que hubo una unificación después de caer los cántabros.

Después de la caída de Roma, a España vinieron los suevos vándalos y godos, que al final formaron el reino godo de Espana, con capital en Toledo. En el siglo II Recadero se convirtió al cristianismo en el año 507 y el Rey Suintila ya dio el nombre definitivo a España. Fíjese desde cuando viene el nombre de España....

En definitiva toda España es una población mezcla de múltiples invasiones que le han dado su idiosincrasia y personalidad

Pero vayamos a la historia verdadera, ya cuando los árabes conquistaron la Península y se detuvieron en lo que se conoce por la Marca Hispánica por Carlomagno, aunque tampoco lograron dominar la parte del norte sobre todo a lo que hoy es Cantabria con Dn. Pelayo a la cabeza. A partir de entonces fueron siguiendo príncipes y nobles que según su poderío e influencia se convirtieron en reyes. Se fundó el Reino de León, cuyas corte según la UNESCO son las más antiguas de Occidente , Castilla y el reino de Aragón que después como dice Vd de sacudirse de los reyes francos formaron los condes entre los descuella el de Barcelona. Pero le digo algo que Vd.

Quizás desconoce. El cronista catalán, del Medievo Bernat Desclot decía en sus crónicas del Conde Ramón Bereguer IV "Lo Millor Conte de Espana". Lo cual se supone que se consideraba ese condado dentro de España. Finalmente vinieron los enlaces entre Isabel y Fernando de Aragón y que lograron la definitiva unidad de España, aunque todos sus antecesores desde luego tenían la obsesión por reconquistar todo lo que habían ocupado los árabes. Si es verdad que con la anexión de Navarra había dos reinos aunque ambos solo deseaban la unidad y hasta Fernando estuvo como regente de Castilla.

Pero vaya al principal punto que es lo que toman los independentistas: La rendición de Barcelona por las tropas de Felipe V tan denostado en Cataluña. Primero todos los años por la Diada se hace un parafernalia ante la tumba del Conseller amb Cap Jaume de Casanovas que defendió Barcelona contra la opinión de los generales como Villarroel. A Casanovas lo tienen como un mártir y sin embargo murió en cama y rico." No sería tan perverso Felipe V, no??. En cambio se olvidan del general Moragas , si que merece ser el mártir porque fue degollado y su cabeza mostrada en una jaula en lo que hoy se le llama Pla de Palau y allí solo hay una inscripción que apenas se ve. En la famosa Crida de la diputación se llamo a los ciudadanos de Barcelona " Per la llibertal del catalans y de tots el espanyols" Lo cual significa que se consideraban todos españoles.

Los partidarios del Archiduque Carlos eran tradicionalistas continuaban con los privilegios de los nobles y de la Iglesia arcaica. Fueron los monjes de Vic que influenciaron en su elección como pretendiente al trono de España. Sin embargo Felipe V traía la ilustración, lo moderno y así fundó la Audiencia que nos convirtió a todos los españoles iguales ante la Ley y eliminó la esclavitud. No prohibió el catalán, si impuso el castellano en todos los estamentos oficiales y organizo la nación en provincias. Es verdad que prohibió comerciar con América, pero Vd. sabrá, supongo, que fue Castilla que aportó todo el dinero para la colonización y su descubrimiento de América y que en las Guerras de Religión de Carlos I y Felipe II esquilmó a Castilla que dio todos los dineros para ello y que empobrecieron a Castilla que hasta entonces era la más rica. De todas las maneras su hijo Carlos III dejo finalmente comerciar con América.

Mire si hay mentiras en el discurso independentista diciendo que hasta quieren quitar la estatua de Colon de Barcelona!!!. Que fue un descubridor de un nuevo mundo con tripulación española y dicen porque expolió y mataron a los indígenas. Le digo los siguiente me he movido por medio mundo: Europa, África, Asia y América tanto del Sur como del Norte . Le afirmo que los descendientes de los incas , los quechuas, son 30 millones. Cree Vd. que si hubiésemos matados a tantos hoy habría esa población? O de los actecas que todavía las madres de los actuales todavía solo hablan su idioma primitivo. Mire tanto por Argentina, Perú, México o Costa rica siempre me han recibido muy bien y le digo que es una suerte que nos entendamos todos en el español. Se fundó la primera Universidad en América, se hicieron leyes a favor de los pueblos primitivos, En Norte América se fundaron las ciudades de los Angeles San Francisco y San Diego. Los indios de esa parte del Oeste algunos son ricos, en cambio en la parte Este todos son reservas y pobres.

Los ingleses tenían prohibido mezclarse con los indios, a los españoles ningún impedimento. Claro que hubo atropellos y se llevaron el oro, que pueblo no lo haría cuando los súbditos de esos reinos no disfrutaban de este metal, solo los ricos y reyes.

Mire la Historia de España ha tenido sus claros y sus oscuros, pero no han aniquilado y han hecho genocidios como otros, que no es necesario nombrarlos.

La riqueza de Cataluña se dio por supuesto por sus hombres emprendedores, pero también porque que le demandaron al Rey que pusiera aranceles a los paños ingleses y así se consolidó la industria.

No se puede tomar, la economía por años ni décadas sino por siglos, a Catalunya no le hay nada mal ser de España cuando es la región de las más ricas de España.

En cuanto a la cultura, le diré yo soy maragato, pero a los 7 años me vine a esta Tierra tan entrañable y querida , aunque no por ello quita de sentir añoranza cuando era un crio y me bañaba en el rio con mis amigos.

Estoy casado con mi mujer que es la "Terra Ferma" (Agramunt) y cuando me casé se lo dije y nos obligamos a hablar tanto entre nosotros como a mis hijas hablar el catalán que aprendí en Girona.

Aquí no hay nadie que se oponga a que se hable el catalán, salvo los primeros años de Régimen de Franco. Se baila el Ball de bastons, els Castellers, las sardanas, que se bailaban antes más que ahora y en cuanto la inmersión le digo algo que quizás tampoco sabe: En la fundación de la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 1931, Dice:" Acollirtà en recíproca convivencia les llengües castellana i catalana en igualtat de dretes per professors i alumnes ,sobre la base del respecte a la LLibertat del uns i dels altres per expressar-se en cada cas en la llengua que profesen" Sabe quién lo firma?: Su Presidente Pompeu i Fabra! Esto es sentido común.

Desde luego que el estado tiene la obligación de enseñar, primero la lengua oficial para que nos entandamos todo el mundo y por supuesto con una prima a la lengua materna para que se sepa correctamente, lo cual si se enseña por ejemplo desde pequeños con un porcentaje en catalán de un 40 %. El 30 % en castellano y un 30 % en Inglés estaremos formando y dando riqueza a nuestros hijos y nietos.

Pero no la inversión completa en catalán donde solo se enseña una asignatura en castellano. Le diré la experiencia, que tengo: soy voluntario en una fundación para integración de los inmigrantes que enseño matemáticas, física y química desde hace ya 12 años a chavales inmigrantes : Todos hablan muy bien el castellano, es fácil y poderoso, pero hacen faltas en la escritura a porrillo, mientras no hablan el catalán porque les es difícil sus fonemas más musicales pero en cambio no hacen faltas de ortografía. ¿Algún pedagogo se ha dado cuenta? Creo que se podría incidir en la pronunciación en catalán e incidir en el castellano en la gramática. ¿¿¿No cree???

Mire yo he llorado por amigos catalanes, uno era de mi juventud, otro ya de mayor después de más de 30 años que salíamos por toda Catalunya siempre juntos con nuestras respectivas esposas, él era del Secretariado de E.R. y hasta me recomendaba para ocupar un puesto importante durante el Gobierno del Tripartito que no quise por no ser independentista y le dije : "Primero porque no me siento capacitado y segundo por coherencia ya que no soy como sabes de tu ollla" Estuvo muy enfermo casi un año , al final me dijo:, "Nunca lo olvidaré , José Luis has actuado como un hermano". (q.e.d).

Hoy su esposa nos tiene solo a nosotros, un hijo se le murió a los 29 años y otro está en Costa Rica. Yo nunca seré independentista, creo que en la unidad estriba la verdadera solidaridad. Deseo para mis esposa, hijas y nietos lo mejor, al igual que para mis amigos, no creo en un futuro roto.-

Admiro a las mujeres de León y Galicia que segaban el trigo, a los payeses de Catalunya, a los pescadores de Andalucía o de Galicia, Cantabria, País vasco o Asturias, los mineros o empresarios honestos que producen riqueza, eso sí que es la verdadera España.

No los "intelectualoides" que provocan conflictos en donde no los hay. Políticos corruptos sea del partido que sea, consecuencia de una Justicia sin recursos y dependiente de los partidos.

El derecho a recibir es un engaño primero, Catalunya no está precisamente reprimida tiene los traspasos y el presupuesto que nunca han tenido ni los países federales de Europa, segundo hay libertad de prensa , la educación la tienen traspasada dando la historia manipulada, desde hace más de 30 años los independentistas han tenido todos los medios mediáticos con todos los recursos de la Generalitat. Finalmente yo no tengo derecho a decidir para matar a una persona, no tengo derecho a decidir ni donde nazco. Todo es circunstancial. Para decidir, se ha de saber lo que decido, los pros y los contras y después de un serio debate.

A parte de la responsabilidad de los políticos de aquí,también sin embargo que los responsables son los políticos del Gobierno Central que cuando les ha convenido se han aliado con los nacionalistas y /o se han puesto de perfil creyendo que no pasaría nada y ahora , si tenemos un GRAN PROBLEMA TANTO CATALUNYA COMO EL RESTO DE ESPAÑA.

Por otra parte me siento catalán y español. No quiero eliminar de mi espíritu, mis sentimientos y de mis ojos los paisajes y sus templos de Cataluña, de Galicia de la Catedral de Santiago, ni de sus paisajes de las rías bajas y altas, así como de la Rivera Sacra. Ni de Andalucía con su poesía, Mezquita de Córdoba, la Alambra de Granada ni la Catedral de Sevilla , ni de la de León, pueblos como Extremadura como la ciudad de Cáceres, ni Madrid con sus museos y teatros. Nuestro Mediterráneo, ni quiero renunciar a sus poetas, escritores, pintores, científicos y médicos y tantos otros de todas las regiones que han conformado mi cultura.

Mire como es la solidaridad española que somos los primeros en transplantes de órganos, sin distinción de que región vienen. Por todo eso me considero Catalán y Español y no quiero renunciar a ello aunque me pusieran fronteras.

Le saluda muy atentamente

José Luis Calvo Fidalgo

