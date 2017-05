Carmena, Puigdemont y la libertad de expresión

En relación con la conferencia que Puigdemont pronunciará el 22 de mayo en el Palacio de Cibeles, dice Carmena que Madrid es "el lugar del encuentro de España" y que es "importante que los catalanes sepan que Madrid está siempre abierto para ellos", con lo cual, a mi modo de ver, está cometiendo el error, muy extendido, de identificar a todos los catalanes con una parte: los independentistas.

Tan amiga que dice ser de las consultas, y estando tan claro que la mayoría de los madrileños (basta observar la posición de casi todos los partidos del ayuntamiento de Madrid) estamos en contra de que se celebre en Madrid esa conferencia, ¿por qué no nos lo ha preguntado?. También tendremos derecho a decidir, ¿no?. No parece muy democrático que sean sólo unos cuantos los que determinan lo que se somete a referéndum y lo que no, qué tipo de mayoría se requiere para aprobar o no lo que se pregunta, quiénes votan, cómo y cuándo se vota, etc. ¿Por qué, por ejemplo, no votamos la supresión de muchas competencias de las Comunidades Autónomas para evitar la sangría económica y las desigualdades que generan?.

Dice también Carmena que Madrid debe "facilitar la libertad de expresión", pero es curioso que los que esto dicen con relación a los que quieren romper España, procedan de manera contraria con los demás. Basta pensar en los numerosos escraches con el objetivo de impedir que otros pudiesen dar su conferencia o que pudiesen expresarse con libertad: Rosa Diez, Felipe González, Soraya, Cristina, Rodea el Congreso, Alicia Rubio, autobús de Hazteoír, etc. etc. Raro es el día que no leo en las redes sociales la noticia de algún atropello de este tipo contra la libertad de expresión en algún lugar España.

Sería interesante que, aprovechando la zona de comentarios a esta carta, nos lo recordasen los lectores. Y no parece justo que a quienes acaparan casi todos los medios de comunicación en Cataluña, les faciliten, además, grandes altavoces en Madrid. Pero es que, además, comprobamos que, en la mayoría de los medios de comunicación estatales más importantes, aparecen con frecuencia muchos catalanes, que, aunque no sean independentistas, dejándose llevar de, a mi modo de ver, cierta superficialidad, también se pronuncian a favor del referéndum. Y no se dan cuenta de que apoyar el referéndum, quiérase o no, es apoyar la independencia.